ISRAEL Embaixador de Israel condena fala de deputado sobre participação do avô na polícia nazista Para o embaixador, o discurso do deputado é resultado de um desconhecimento histórico

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, condenou a declaração do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) sobre a participação do avô, Bohdan Bilynskyj, na SS Armada, corporação nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. A fala do deputado aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira (17).

Para o embaixador, o discurso do deputado é resultado de um desconhecimento histórico. "O antisemitismo existe no Brasil, assim como em todos os países do mundo. Isso tem a ver, por um lado, com a falta de conhecimento sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o assassinato em massa de judeus pelos nazistas, e sobre os impactos que esses discursos de ódio, carregados de racismo, podem causar", disse Daniel Zonshine, em entrevista a Folha de Pernambuco.

"Não há lugar para quaisquer apologia a ações a nazistas ou grupos, países, que os ajudaram. Não devem ser aceitas quaisquer abordagens positivas em relação ao nazismo, aos discursos de ódio e ao racismo", completou.



Zonshine afirmou, ainda, que a luta contra o antisemitismo deveria ser ampliada no contexto brasileiro e destacou que as instituições competentes devem coibir a disseminação de discursos como o do deputado do PL. "O [combate ao] antisemitismo faz parte da agenda da embaixada, junto a entidades locais. Esse não é só um assunto da comunidade judaica, mas é uma coisa da sociedade brasileira como um todo, que deve lutar contra isso", disse.

"É um assunto que existe e deve ser tratado através da educação, com a difusão do conhecimento; e por meio de instituições como o Ministério Público, as polícias, entre outras entidades brasileiras", completou o embaixador.

