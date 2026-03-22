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GUERRA Embaixador de Israel diz que ataques às usinas de energia do Irã serão possíveis Em entrevista à CNN, Leiter falou sobre a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump

O embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Leiter, afirmou neste domingo, 22, que destruir a infraestrutura de energia do Irã não está fora de questão, indicando que isso depende de quanto tempo o regime vai aguentar.

Em entrevista à CNN, Leiter falou sobre a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, às usinas de energia iranianas e disse que a guerra está avançando em "dois caminhos paralelos."

"Se vamos derrubar este regime, queremos deixar tudo no país intacto para que as pessoas que vierem após este regime possam reconstruir e reconstituir", mas acrescentou, que "se deixarmos este regime no lugar, queremos derrubar toda a infraestrutura".

Ele reconheceu que esse equilíbrio será desafiador, mas em algum momento um "investimento" precisa ser feito para garantir que o Irã não "mantenha o mundo refém".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast



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