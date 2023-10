A- A+

Faixa de Gaza Embaixador do Brasil no Egito espera "boas notícias" sobre abertura da fronteira com Faixa de Gaza Veículos contratados pelo Itamaraty estão de prontidão à espera dos brasileiros que querem fugir da zona de conflito

O embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco Neto, disse esperar "boas notícias", nesta terça-feira, das autoridades egípcias, para a retirada do grupo de cerca de 30 brasileiros que aguardam a abertura da fronteira do país com a Faixa de Gaza. Segundo ele, a ideia é que os cidadãos nacionais e seus descendentes diretos sigam até Cairo, de onde tomariam um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para o Brasil.

— Nossa prioridade absoluta é a retirada o quanto antes de brasileiros de Gaza e fazê-los viajar ao Brasil, em voo da FAB, que deve partir do Cairo — afirmou o diplomata ao Globo.

Perguntado sobre as chances de surgir uma resposta, em meio ao cenário de incertezas e dos riscos decorrentes do contra-ataque de Israel ao grupo palestino Hamas, Paulino Franco Neto afirmou:

— É uma operação complexa. Para isso, contamos com o apoio decidido e inestimável das autoridades egípcias. Vamos ver se até amanhã, terça-feira, teremos boas notícias.

Os brasileiros que estão em Gaza tentam fugir da região, diante do aviso de Israel de que os contra-ataques vão continuar. O Hamas disparou foguetes, bombas, matou a tiros e sequestrou centenas de pessoas que moram no sul do país. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou guerra do grupo palestino.

Segundo uma nota divulgada nesta segunda-feira pelo Itamaraty, os brasileiros que vivem na Faixa de Faza permanecem concentrados, nas localidades de Khan Younis e Rafah —cidade mais próxima à fronteira com o Egito. Veículos contratados pelo governo brasileiro estão de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah.

"O Brasil vem reiterando gestões, em alto nível, com vistas a viabilizar a entrada dos brasileiros e seus familiares diretos no Egito. Aeronave para seu transporte ao Brasil segue em Roma, onde aguarda autorização para resgatar, em território egípcio, os brasileiros procedentes da Faixa de Gaza", diz um trecho da nota.

