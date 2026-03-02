A- A+

ATAQUE Embaixador do Irã diz que país fez ataques contra bases militares, e não contra nações vizinhas Segundo Nekounam, todas as instalações que forem utilizadas contra o Irã sofrerão um revide

O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 2, que o país não fez um ataque contra países vizinhos, e sim contra bases militares.

Após os ataques coordenados pelos Estados Unidos e por Israel que mataram autoridades iranianas, como o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, mísseis e drones do país atingiram Israel, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Arábia Saudita.

"A nossa ação é compreensível e essa compreensão vem de que, quando você está sendo atacado por uma base, não pode só ficar olhando", declarou Nekounam.

Segundo o embaixador do Irã, os alvos dos ataques foram bases militares dos Estados Unidos que se encontram nestes países. Segundo Nekounam, todas as instalações que forem utilizadas contra o Irã sofrerão um revide.

O embaixador também afirmou que o mundo vive uma "situação geopolítica complexa" e que alguns países, assim como os Estados Unidos, buscam o unilateralismo. Nekounam declarou também que os vizinhos do Irã precisam pressionar Washington a parar de atacar o Irã.

Sobre o Estreito de Ormuz, principal passagem marítima do petróleo no Oriente Médio e cujo fechamento pode impactar nos preços globais, o embaixador disse que coisas como essa se envolvem em situações de guerra.

Nekounam lembrou ainda que o Khamenei, morto no sábado, 28, destacava que um ataque ao Irã ocasionaria uma guerra regional.

Veja também