CONFLITO
Embaixador do Irã na ONU classifica como 'crime de guerra' morte de civis em ataque dos EUA e Israel
Segundo o embaixador, ataques mataram mais de 100 crianças em uma escola
O embaixador do Irã nas Nações Unidas acusou neste sábado (28) os Estados Unidos e Israel de terem cometido um "crime de guerra" e assegurou que seus ataques tiveram como alvo infraestrutura civil e mataram mais de 100 crianças em uma escola.
"O número de civis inocentes continua aumentando. Isto não é apenas um ato de agressão, é um crime de guerra e um crime contra a humanidade", declarou Amir Saeid Iravani em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.