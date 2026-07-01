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Política Internacional Embaixador dos EUA na Otan alerta que alguns países estão 'para trás' em matéria de gastos Sob pressão de Trump, os líderes da Otan concordaram, em uma reunião no ano passado em Haia, em aumentar os gastos relacionados à defesa para 5% do PIB até 2035

O embaixador dos Estados Unidos junto à Otan advertiu, nesta quarta-feira (1º), que alguns países europeus não estão fazendo o suficiente para cumprir uma promessa de gastos em defesa, às vésperas de uma cúpula na Turquia com o presidente Donald Trump.

Sob pressão de Trump, os líderes da Otan concordaram, em uma reunião no ano passado em Haia, em aumentar os gastos relacionados à defesa para 5% do PIB até 2035.

"Alguns aliados estão fazendo mais do que outros, e temos países como a Polônia, os países nórdicos, os bálticos e a Alemanha que estão apontando o caminho", enfatizou o embaixador Matthew Whitaker a jornalistas.

"Mas temos alguns que estão ficando para trás, que ou não estão gastando o suficiente neste momento ou não têm uma trajetória crível para alcançar o compromisso de defesa de Haia".

Whitaker disse que Trump "espera que todos os aliados ajam de imediato, caminhem rumo aos 5% e o façam com urgência".

A Otan realizará na próxima semana uma cúpula na Turquia depois de Trump ter atacado aliados europeus por sua resposta à guerra no Irã.

Whitaker afirmou acreditar que o mau clima foi superado na aliança militar transatlântica e garantiu que "aqueles dias ficaram para trás".

Ele mencionou a Espanha por ter "decepcionado" Trump em relação ao Irã e por sua "falta de disposição para demonstrar uma trajetória crível rumo aos 5%".

No entanto, destacou não esperar um confronto na cúpula entre Trump e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

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