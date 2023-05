Embaixador fala sobre o uso de tecnologias israelenses para a gestão de recursos hídricos em PE

A- A+

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, participou, na última quinta-feira (18), de uma reunião com a governadora Raquel Lyra (PSDB). Alternativas tecnológicas relacionadas ao manejo da água, a gestão de recursos hídricos voltada à agricultura e a segurança pública foram alguns dos temas abordados no encontro.

Em encontro com a imprensa pernambucana, o embaixador israelense fez um balanço do encontro com a chefe do executivo estadual e destacou ações no Sertão de Pernambuco que utilizam tecnologias desenvolvidas em Israel. “Na região de Petrolina há, desde o século passado, a influência do know-how israelense, especialmente em áreas relacionadas à irrigação, com técnicas de uso de água similares ao que temos no nosso país”, disse.

“São assuntos caros a Israel pela falta de recursos naturais e pelos problemas ambientais que afetam o país. Diante dessas condições, tivemos que desenvolver métodos para usar os recursos de forma mais eficiente”, completou Zonshine.

O diálogo estabelecido entre a embaixada israelense e o governo de Pernambuco, segundo o diplomata, simboliza o estreitamento das relações entre as duas partes e pode trazer benefícios para o estado, como a atuação de empresas oriundas do país em terras pernambucanas.

“Falamos com a governadora sobre como podemos continuar esse tipo de cooperação, levando, por exemplo, iniciativas de distribuição de água para outras áreas do estado. Já há empresas israelenses que trabalham com isso atuando no Brasil. A atuação dessas companhias podem, talvez, ser relevantes para Pernambuco”, afirmou o embaixador.

Além de alternativas para a gestão dos recursos hídricos, Raquel Lyra e Daniel Zonshine conversaram sobre segurança pública. De acordo com o embaixador, houve um diálogo sobre a “possibilidade de combater o crime utilizando inteligência, tecnologias e métodos aplicados em Israel”.

O contato, no entanto, ainda é classificado pelo diplomata como “inicial”. Esta é a primeira visita de Zonshine a Pernambuco desde que assumiu o posto de embaixador, em 2021. “A primeira etapa é estudar as necessidades e analisar a relevância de Israel nestes contextos. Não temos as soluções para todos os problemas, apesar da ideia de ‘solução’ ser uma coisa muito israelense”, comentou.

Daniel Zonshine afirmou, ainda, que a embaixada pretende estabelecer diálogos com outros governadores da Região Nordeste, com visitas aos estados.

Diálogos com o governo Lula e “boas expectativas para o futuro”

Questionado sobre as relações bilaterais entre os governos do Brasil e de Israel, o embaixador assumiu que houve uma “mudança de tom” desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu, em janeiro de 2023. No entanto, Zonshine defende que as relações entre os países ainda é boa e espera que haja avanços nos diálogos entre os dois países.

“O tom das palavras mudou um pouco e vimos isso nas votações na ONU ou em pronunciamentos de representantes do governo quando se fala de Israel. Mas acredito que é algo inicial, o governo ainda está no começo. Em março, o ministro das Comunicações [Juscelino Filho] nos visitou. Na próxima semana teremos visita do ministro de Portos e Aeroportos [Márcio França]; essas movimentações mostram o interesse do governo brasileiro em cooperar com Israel nas esferas que achamos mais relevantes. Espero que tenhamos bons resultados nessas negociações”, disse o embaixador.

“Não é segredo que o governo anterior expressou a amizade com Israel de uma maneira mais aberta. Agora o tom mudou um pouco, mas as relações continuam boas. Esperamos que, ainda neste ano, possamos trazer para o Brasil uma delegação de Israel”, completou Zonshine, destacando que houve um crescimento “significativo” nos últimos dois anos nas transações econômicas entre os países, com uma movimentação de cerca de U$ 4 bilhões apenas no setor comercial.



