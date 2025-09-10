Embaixador israelense defende ataque no Catar apesar das críticas dos Estados Unidos
O movimento islamista palestino Hamas afirmou que seis pessoas morreram no ataque, incluindo o filho de um de seus principais negociadores
O embaixador de Israel na ONU afirmou nesta quarta-feira (10) que seu país nem sempre atua segundo os interesses dos Estados Unidos, após a crítica do presidente Donald Trump ao ataque contra os líderes do Hamas no Catar.
A Casa Branca informou na terça-feira que Trump não concordava com a ação militar israelense neste país aliado de Washington que, além disso, atua como mediador no conflito em Gaza.
A presidência dos Estados Unidos também garantiu que havia avisado seu aliado sobre o ataque, mas o Catar respondeu que não recebeu nenhuma informação antes da ação militar.
"Nem sempre agimos no interesse dos Estados Unidos. Nós estamos em coordenação, eles nos dão um apoio incrível, nós apreciamos isso, mas às vezes tomamos decisões e informamos aos Estados Unidos", disse o embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, a uma emissora de rádio de seu país.
"Não foi um ataque ao Catar, foi um ataque ao Hamas. Não estamos contra o Catar, nem contra nenhum país árabe, atualmente enfrentamos uma organização terrorista", acrescentou.
O movimento islamista palestino Hamas afirmou que seis pessoas morreram no ataque, incluindo o filho de um de seus principais negociadores, Khalil al Hayya, mas destacou que os dirigentes de alto escalão sobreviveram à ofensiva de Israel.
O Catar relatou a morte de um de seus agentes de segurança.
Danon afirmou que Israel "ainda aguarda os resultados" da operação. "É muito cedo para comentar o resultado, mas a decisão foi a correta", concluiu.