Embaixador palestino na ONU diz que trégua em Gaza "não pode ser apenas uma pausa"

A trégua humanitária prevista no acordo entre Israel e Hamas “não pode ser apenas uma pausa”, argumentou, nesta quarta-feira (22), o embaixador palestino na ONU, e pediu que se aproveitassem esses poucos dias para impedir a “retomada da agressão ".

O acordo prevê uma "pausa humanitária" na Faixa de Gaza, que vem sendo bombardeada, em troca de reféns presos pelo Hamas no território palestino desde o sangrento ataque a Israel de 7 de outubro.

Após agradecer ao Catar e ao Egito, Mansour fez um apelo a todos que haviam contribuído para esse acordo "para que encontrem uma maneira de impedir a retomada da agressão".

“Dentro de alguns dias, as famílias poderão se abraçar, chorar e começar a curar as feridas que podem ter sido causadas, incluindo as famílias que se reunirão com seus entes queridos prisioneiros”, citada.