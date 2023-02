Embaixadora dos Estados Unidos faz sucesso compartilhando suas andanças durante o Carnaval

A- A+

Poderia ser só mais uma conta com dicas de viagem como tantas outras, não fosse o Twitter da embaixadora norte-americana Elizabeth Frawley Bagley. Desde que chegou ao Brasil, em fevereiro, a democrata de 70 anos vem compartilhando seus rolés pelas cidades por onde passa, como São Paulo, Salvador e, agora, o Rio de Janeiro.

"Obrigada aos cariocas por uma primeira visita mágica. A cidade é ainda mais bonita do que eu imaginava, especialmente do alto do Pão de Açúcar! Seu carnaval é também um dos maiores espetáculos do mundo. Mal posso esperar para voltar, conhecer mais cariocas e passear pela cidade".

Obrigada aos cariocas por uma 1ª visita mágica. A cidade é ainda mais bonita do que eu imaginava, especialmente do alto do Pão de Açúcar! Seu Carnaval é também um dos maiores espetáculos do mundo. Mal posso esperar para voltar, conhecer mais cariocas e passear mais pela cidade. pic.twitter.com/FGiJyrZuxX — Embaixadora dos EUA Elizabeth Frawley Bagley (@USAmbBR) February 22, 2023

Ela assistiu ao segundo dia de desfiles das escolas de samba no Sambódromo. Num dos registros publicados, ela aparece num camarote assistindo à apresentação da Vila Isabel. Na Sapucaí, aliás, teve um encontro com o prefeito Eduardo Paes e com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira.

De legging, blusa de alcinha e chapéu em tons pastéis, ela aproveitou o dia para fazer mais passeios. Visitou o Cristo Redentor e fez a foto clássica em frente ao cartão-postal de braços abertos, sem usar de qualquer privilégio, como uma turista comum, e elogiou a hospitalidade dos cariocas.

"Não é à toa que a estátua do Cristo Redentor foi eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo. Adorei conhecer um dos símbolos mais importantes da Cidade Maravilhosa, que me recebeu de braços abertos, assim como os cariocas, e abençoou minha ida ao Rio. A vista de la de cima é incrível".

Outro lugar escolhido por Elizabeth foi o Jardim Botânico.

"Durante a visita ao Rio, também tive a chance de visitar o Jardim Botânico, que tem mais de 200 anos de história e é um dos mais antigos do Brasil. Foi uma tarde muito agradável — pude relaxar ouvindo o som dos pássaros e caminhando pelas sombras das árvores. Até o ar é diferente!".

As andanças da embaixadora pelo Brasil estão ficando famosas. Um dos postes dela curtindo o carnaval em Salvador, na mesma semana, tem mais de 51 mil visualizações. Nos comentários, só elogios a diplomata.

"Gente, não tenho notícia de um embaixador(a) dos EUA no Brasil com tanta representatividade em sua atuação. Os EUA acertaram a mão dessa vez. A nova embaixadora, além de carismática, tem mostrado disposição para conhecer o país".

Além da simpatia, o português da embaixadora também chamou atenção dos internautas:

"Incrível também o seu português escrito. Não foi à toa que escolheram a senhora como embaixadora aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda", escreveu um seguidor.

Na capital baiana, ela conheceu o Olodum, viu o Expresso 2222 passar e assistiu a uma missa na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. De lembrança, além das fotos, ela amarrou três fitinhas coloridas como amuleto no pulso.

"Fiquei tão impressionada com a fé e a resiliência que simbolizam o povo de Salvador! E minhas fitinhas do Senhor do Bonfim são uma grande lembrança do meu tempo e das minhas impressões por aqui".

Popular nas redes, a embaixadora já recebeu convites para conhecer outros lugares do país.

"Acho muito importante o seu respeito e atenção pela cultura brasileira! Amo muito o meu país e uma atitude como a sua aumentam toda a admiração e respeito que tenho pelos Estados Unidos da América! Seja muito bem-vinda ao Nordeste! Venha conhecer o Ceará!".

Baseada em Brasília, a primeira capital visitada por ela foi São Paulo, no início de fevereiro, onde conheceu o MASP, o Theatro Municipal e o Museu Afro Brasil, e até arriscou uma folia num bloquinho pré-carnavalesco.

"Me animei com o ensaio do bloco Ilú Obá de Min e acho que estou pronta para o Carnaval! O bloco tem apenas mulheres na bateria e foi muito bonito ver essa reverência à cultura afro-brasileira", comentou.

Para não dizer que ela está aqui a passeio e que não fala de política, o post fixado que abre sua conta no Twitter é justamente do encontro entre os presidentes Lula e o americano Joe Biden.

"Há muito mais por vir após este primeiro encontro e eu estou entusiasmada pelo o que vem por aí! Biden aceitou o convite de Lula para visitar o Brasil. Será uma honra receber o presidente Binden em Brasília para continuar essas conversar essenciais para o governo brasileiro".

