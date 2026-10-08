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Internacional Embaixadora dos EUA na Grécia pediu US$ 100.000 a um doador de Trump (WSJ) Questionado nesta quinta-feira (8), em Atenas, sobre essas afirmações, o secretário de Estado, Marco Rubio, não quis fazer comentários

A embaixadora dos Estados Unidos na Grécia, Kimberly Guilfoyle, pediu a um rico doador do presidente americano, Donald Trump, pouco antes de ser confirmado no cargo, que depositasse dinheiro para quitar uma dívida de 100 mil dólares (cerca de 500 mil reais), revelou o jornal Wall Street Journal.

“Se você transferir o dinheiro para a American Express, não aparecerá em lugar nenhum”, escreveu, em 3 de julho de 2025, no aplicativo de mensagens Signal, a ex-companheira de Donald Trump Jr., o filho mais velho do presidente dos Estados Unidos.

Questionado nesta quinta-feira (8), em Atenas, sobre essas afirmações, o secretário de Estado, Marco Rubio, não quis fazer comentários.

“Não vou comentar um assunto que foi publicado há poucas horas”, declarou Rubio, segundo um jornalista da AFP que acompanha sua viagem pela Europa.

Segundo o Wall Street Journal, que se baseia em capturas de tela, Guilfoyle trocou mensagens durante meses com Eric Deters, um advogado e ex-candidato ao Congresso pelo estado de Kentucky que, por sua vez, tentou fazer com que a administração Trump interviesse para resolver seus problemas fiscais.

Desde 2020, este rico doador republicano reuniu centenas de milhares de dólares à família Trump e para apoiar a candidatura presidencial de 2024.

No entanto, o pedido que Guilfoyle lhe fez em julho de 2025 parece mais pessoal. O objetivo era quitar a dívida do cartão de crédito dela. “Querido, preciso que você faça isso ainda hoje”, escreveu.

Deters não efetuou o pagamento, alegando que isso teria colocado seu casamento em risco, acrescenta o Wall Street Journal, ressaltando que um advogado da embaixadora Guilfoyle questionou a transmissão das mensagens divulgadas.

Nos últimos dias, a imprensa americana repercutiu outros possíveis conflitos de interesse envolvendo Guilfoyle, ex-promotora, apresentadora da Fox News e ex-esposa do governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

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