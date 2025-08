Embalagens induzem consumidor ao erro e sugerem de forma errada que itens são saudáveis, alerta Idec

A- A+

Um novo levantamento do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) alerta que as alegações presentes nas embalagens de “alimentos proteicos”, como a quantidade de proteínas no produto, podem induzir o público ao erro. Além disso, causam uma falsa percepção de se tratar de um item saudável, quando na maioria das vezes são ultraprocessados. Em alguns casos, os rótulos nem mesmo seguiam as normas brasileiras, mostrou a pesquisa.

O Idec analisou 52 produtos que tinham alegações proteicas no rótulo, eram ultraprocessados e declaravam o ingrediente responsável pela fortificação proteica entre os cinco primeiros da lista. Entre os itens incluídos na pesquisa, estavam barras proteicas; bebidas lácteas; biscoitos; bolos; preparos de massas; tapiocas; suplementos, entre outros.

De um modo geral, o instituto afirma que as embalagens, com uma estética direcionada a um estilo de vida saudável e esportivo, levam o consumidor a “acreditar que estará fazendo uma escolha alimentar mais saudável, uma vez que a informação declarada pode promover essa categoria de produtos e trazer um apelo de saudabilidade”.

No entanto, o Idec diz que “a adição de nutrientes considerados saudáveis (como as proteínas), em produtos ultraprocessados, não garante os mesmos benefícios nutricionais que o consumo desses nutrientes em alimentos in natura ou minimamente processados”. Isso porque ter mais proteína não faz com que os itens deixem de ter outros componentes considerados nocivos à saúde e até mesmo altos em calorias.





Os ultraprocessados são comidas e bebidas embaladas, ricas em açúcar, óleos e gorduras, que passam por diversos processos industriais e adição de químicos, como corantes e saborizantes. Os produtos costumam ter baixíssimo valor nutricional e devem ser evitados, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira. Alguns exemplos são refrigerantes, salgadinhos, doces, sorvetes, barras de cereal, pães embalados, margarina, macarrão instantâneo, entre outros.

Números que induzem ao erro

A pesquisa também concluiu que algumas alegações "sequer apresentam clareza na comunicação da quantidade de proteína que será consumida, com o risco de induzir a pessoa consumidora ao erro", complementa o instituto em nota.

Dentre os 52 produtos analisados, foram encontradas 65 mensagens referentes às proteínas na frente da embalagem. 44 delas eram relacionadas à quantidade, como que o produto contém “Xg de proteína” ou que tem "X% de proteína". Em 11 produtos, o Idec concluiu que as declarações poderiam induzir o consumidor ao erro.

Em um pacote de cookies proteicos, por exemplo, a embalagem traz de forma grande na frente escrito “13g de proteína”, com uma observação pequena embaixo de que a quantidade é somente a cada 100g de produto. O item, porém, é vendido individualmente em pacotes de 40g, ou seja, tinha apenas 5,4g de proteína.

Já a frente de uma barra proteica trazia grande “25% de proteína”, mas o percentual é referente à composição da barra, e não ao total de proteínas que o indivíduo precisa no dia. Na realidade, o produto tinha apenas 3,8 g do nutriente, bem abaixo do que a declaração da embalagem leva o consumidor a pensar.

Outros pacotes grandes, como de biscoitos, traziam a quantidade total de proteínas dentro dele, e não a presente na porção indicada daquele alimento, como consta na tabela nutricional. E em pelo menos 3 itens, as embalagens não seguiam as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O órgão determina que, para exibir quantidade de proteína de forma destacada na frente, o produto precisa conter um mínimo de 10% do Valor Diário de Referência (VDR) do nutriente. Isto é, ter 10% da média indicada de proteínas para um cidadão comum, que é adotado como 50g para fins de rotulagem geral pela Anvisa.

Dessa forma, o produto precisa conter ao menos 5g do nutriente para poder inserir na frente da embalagem alegações como “fonte de proteína” e destacar a quantidade, o que não foi cumprido em parte dos itens que chegavam a ter menos de 4g.

A pesquisa do Idec observou ainda que alguns alimentos que antes eram minimamente processados ou processados tornaram-se ultraprocessados apenas para atender à tendência de fortificação proteica. Além da adição do concentrado de proteína, muitos passaram a ter edulcorantes e estabilizantes.

“O Idec conclui que as alegações de proteína em ultraprocessados podem comprometer a escolha consciente dos consumidores, reforçando um apelo de saudabilidade nem sempre real. O instituto recomenda, ainda, maior fiscalização por parte dos órgãos reguladores, e que os consumidores façam uma leitura crítica dos rótulos, considerando, principalmente, a lista de ingredientes e o nível de processamento”, afirma.

É necessário suplementar proteína?

O Idec aproveita para lembrar que, embora seja uma forte tendência, o reforço de proteínas não é necessário na maioria da população. Órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, da sigla em inglês), recomendam uma ingestão diária entre 0,6 g a 0,8 g de proteína por kg. Mas, segundo o instituto, a ingestão na América do Sul, em 2022, era de em média 96,4 g por pessoa, geralmente mais de 1g por kg.

Um novo estudo publicado em julho na Revista de Saúde Pública por pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) também apontou que, em todas as faixas de renda do Brasil, praticamente não há déficit de ingestão de proteínas. Mesmo entre os 20% de menor renda, é ínfima a proporção dos que têm um consumo insuficiente, apenas 2,6%.

Mariana Ribeiro, nutricionista do programa de Alimentação Saudável e Sustentável do Idec, diz que essa adição proteica nos produtos “não representa benefícios reais” e, devido a serem ultraprocessados, traz, “na verdade, potenciais malefícios”. Para quem quer aumentar o consumo devido a objetivos como ganho de massa muscular, há melhores alternativas.

“Os alimentos in natura ou minimamente processados, como os diferentes tipos de feijão, a lentilha, os ovos, o leite e seus derivados, são mais benéficos por oferecerem qualidade nutricional sem os prejuízos do ultraprocessamento. Ao mesmo tempo que os ultraprocessados proteicos são exaltados, os alimentos tradicionais, culturais e acessíveis têm sido desvalorizados no imaginário social”, defende em nota.

Veja também