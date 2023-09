A- A+

Canadá 'Embaraçoso', diz Trudeau após evento com soldado nazista no parlamento canadense; vídeo Homenagem a militar ocorreu durante visita de presidente ucraniano

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau se manifestou, nesta segunda-feira, após ser alvo de críticas pela sua participação em uma homenagem a um ex-soldado nazista na Câmara dos Comuns, ocorrida na última sexta. O canadense estava ao lado do líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que discursou no parlamento no mesmo dia.

Yaroslav Hunka, de 98 anos, estava sentado no parlamento, quando foi chamado de "herói ucraniano, um herói canadense" por Anthony Rota, presidente da casa. O líder ucraniano e Trudeau estavam presentes no momento dos aplausos.

— É extremamente perturbador que isso tenha acontecido. O presidente da Câmara reconheceu o seu erro e pediu desculpas. Mas isto é algo profundamente embaraçoso para o Parlamento do Canadá e, por extensão, para todos os canadenses — disse Trudeau ao ser questionado sobre o assunto, nesta segunda-feira.

— Penso particularmente nos deputados judeus e em todos os membros da comunidade judaica em todo o país, ou que celebram ou comemoram hoje o Yom Kippur — acrescentou o primeiro-ministro canadense

Rota também pediu desculpas pelo episódio:

— Nas minhas observações após o discurso do Presidente da Ucrânia, reconheci uma pessoa na galeria. Posteriormente, tomei conhecimento de mais informações que me fizeram arrepender da minha decisão — o presidente da casa, acrescentando que os membros da delegação ucraniana não tinham conhecimento da presença do homem — Quero particularmente estender as minhas mais profundas desculpas às comunidades judaicas no Canadá e em todo o mundo. Assumo total responsabilidade pela minha ação.

Durante a 2° Guerra Mundial Hunka serviu na 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen SS Galizien, unidade voluntária composta por ucranianos que atuava sob comando nazista. Em 1945, a divisão se rendeu aos Aliados, quando já havia sido rebatizada como Primeira Divisão da Ucrânia. Após o conflito, o governo canadense permitiu a entrada de 600 membros da força no país, questão que já foi alvo de controvérsias no passado. Nos anos 80, uma comissão do governo abriu um inquérito para apurar se o Canadá havia se tornado um "paraíso para criminosos de guerra", segundo o The Guardian.

Os aplausos dirigidos a Hunka foram condenados por entidades judaicas. O grupo canadense Centro Para Assuntos Judeus e de Israel (CIJA) se manifestou e disse estar "profundamente perturbado" pela homenagem ao ex-militar. Já o presidente da B'nai B'rith Canadá, Michael Mostyn, classificou o caso como "revoltante".

— Entendemos que um pedido de desculpas está próximo. Esperamos um pedido de desculpas significativo. O Parlamento deve um pedido de desculpas a todos os canadenses por este ultraje e uma explicação detalhada sobre como isto poderia ter acontecido no centro da democracia canadense — disse Mostyn, antes do pedido de desculpas de Rota.

