Embarcação "Ocean Viking" resgata 26 migrantes no Mediterrâneo

A- A+

A embarcação “Ocean Viking”, que funciona como ambulância e é financiada pela SOS Méditerranée, resgatou 26 migrantes que estavam em perigo nesta quarta-feira (13) no trecho do Mar Mediterrâneo ao longo da costa da Líbia, anunciou a ONG.

Em fotos divulgadas por esta organização, que tem sede em Marselha (sul da França), os migrantes foram vistos amontoados em um pequeno barco em águas internacionais, mas em uma região onde a Líbia é responsável pelas operações de busca e resgate, acrescentou a ONG.

Ainda não se sabe para onde os 26 migrantes, incluindo crianças, serão presos.

Desde janeiro de 2023, 2.210 migrantes foram declarados desaparecidos em sua tentativa de chegar à Europa através do Mar Mediterrâneo, uma rota migratória mais perigosa do mundo, de acordo com a Organização Internacional pra as Migrações (OIM).

Veja também

BELEZA Influenciadora que sofreu de acne severa viraliza mostrando como cuidou da pele