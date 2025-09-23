A- A+

Acidente Embarcação inscrita na Refeno sofre incidente em Serrambi; Marinha investigará o caso Estavam a bordo do veleiro o comandante e o marinheiro da embarcação. Ambos estão bem

O veleiro Maracatu, de São Paulo, inscrito na 36ª Regata Internacional Recife/Fernando de Noronha (Refeno), sofreu um problema, na manhã desta terça-feira (22), quando se dirigia ao Cabanga Iate Clube de Pernambuco, no Recife, e encalhou em um trecho da praia de Serrambi, em Ipojuca, no Litoral Sul do estado.

Estavam no veleiro o comandante, Pablo Eugênio, e um marinheiro. Ninguém ficou ferido.

A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) informou que abrirá um inquérito para investigar o incidente. O prazo de resolução é de 90 dias, podendo ser prorrogado.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Cabanga Iate Clube, o comandante da embarcação informou que uma rede de pesca ficou enganchada nas rabetas do veleiro, arrastando-se junto à embarcação. O incidente travou os motores e comprometeu a navegabilidade do veleiro.

Eugênio tentou retirar a rede próximo a Porto de Galinhas, também em Ipojuca, mas terminou colidindo com a laje de pedra em Serrambi.

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco informou que está prestando toda a assistência necessária à tripulação e à embarcação por meio do Comodoro Altair Júnior.

“Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos que o Clube segue acompanhando de perto a situação, garantindo todo o suporte necessário neste momento”, disse o Cabanga por meio de nota.

Agora, a intenção do comandante é trazer a embarcação para o Recife, onde será realizada uma vistoria técnica para avaliar os danos e buscar a recuperação do barco.

