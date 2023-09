A- A+

Saúde Embolia pulmonar: entenda doença que fez o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, ser internado Músico está em tratamento contra um câncer desde outubro do ano passado

Internado desde ontem em um hospital do Rio de Janeiro com um quadro de pneumonia, o músico Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo Molejo, teve uma atualização em seu quadro de saúde. Segundo sua assessoria de imprensa, o cantor foi diagnosticado com embolia pulmonar de quadro estável.

"A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes", disse a nota.

— A embolia pulmonar é causada por um coágulo, que normalmente se forma nos membros inferiores (trombose), que se desprende das paredes dos vasos sanguíneos e se desloca em direção ao pulmão, entupindo os vasos desse órgão — explica Roberto Sacilotto, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), ao Globo.

Outros fatores que podem causar a embolia pulmonar são cirurgias, câncer, tabagismo, anticoncepcionais com estrógeno e reposição hormonal. As consequências do entupimento da veia dependem do tamanho do coágulo: quanto maior, mais chance há de morte.

Sintomas da embolia pulmonar

Tosse seca ou com sangue;

Falta de ar;

Dor no esterno (osso que fica no meio do pulmão);

Palpitações no peito;

Pele e unhas azuladas (cianose);

Febre baixa;

Tratamento da embolia pulmonar

No tratamento da doença, quando diagnosticada, normalmente são usados remédios anticoagulantes. Outras opções são cirurgia ou uso de cateter para filtrar o trombo.

Prevenção da embolia pulmonar

Movimentar-se: após cirurgias ou longos períodos sem se levantar — como em voos e viagens de carro —, é preciso caminhar para possibilitar a circulação sanguínea adequada

Usar meias de compressão: pessoas que tem tendência a criar trombos podem ser orientados a usar meias de compressão ao realizar longas viagens ou passar por internações

Tomar anticoagulantes: após cirurgias demoradas, o paciente pode receber a recomendação de usar remédios anticoagulantes, desde que não haja risco de sangramento

Evitar cigarro: o cigarro possui inúmeras propriedades que prejudicam a circulação sanguínea e favorecer a formação de trombos quem podem causar a embolia pulmonar

Praticar atividades físicas: os exercícios físicos ajudam a melhorar a circulação sanguínea, o que diminui a possibilidade de desenvolvimento de trombos

Câncer

Em outubro de 2022, o cantor publicou um comunicado em suas redes sociais revelando que havia sido diagnosticado com câncer.

"Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos", diz a nota publicada no Instagram do cantor e da banda.

O cantor disse que começou a sentir uma coisa muito pequena, mas que achava que não era nada. "Eu e minha namorada procuramos o urologista. Ai o cara falou pra fazer uma biopsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha", disse o artista ao podcast "Rocinha cast", em maio.

Veja também

Líbano ONU pede investigação sobre devastadora explosão no porto de Beirute