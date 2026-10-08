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Aviação Embraer entrega o primeiro E195-E2 de 74 jatos encomendados pela Latam Segundo o CEO da empresa, Jerome Cadier, a escolha do jato foi estratégica, pois, o modelo poderá reforçar a ampliação da malha da companhia

A Embraer entregou o primeiro jato E195-E2 de uma encomenda de 74 aviões ao Grupo Latam. Segundo a companhia, até o final do ano, 12 aeronaves devem compor a frota da Latam Brasil. A incorporação do novo modelo ocorrerá nos próximos dias e reforçará a expansão malha da empresa aérea, que passou de 44 aeroportos atendidos há seis anos para 63 atualmente.

Segundo o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, a escolha do jato E195-E2 foi estratégica, pois, o modelo poderá reforçar a ampliação da malha da companhia. "Com o E2, vamos conectar novos mercados com demanda e viabilidade econômica à nossa rede global, o que nos permitirá ultrapassar a marca de 70 aeroportos no Brasil já em 2027", disse o executivo.

Os primeiros E195-E2 da Latam começarão a operar entre novembro de 2026 e março de 2027, de acordo com a empresa aérea.

Na primeira fase, os 14 primeiros aviões do modelo serão utilizados em 42 rotas, incluindo oito novas rotas e quatro destinos inéditos na malha da companhia: Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT). Com essas estreias, a Latam vai formar a maior rede doméstica de sua história no país.

Para 2027, a companhia já avalia a viabilidade de até 18 novos destinos com o novo modelo de aeronave, dando continuidade à estratégia de ampliar sua conectividade a partir dos seus principais hubs no País.

"A entrada do E195-E2 amplia a flexibilidade da frota da companhia aérea para atender mercados com diferentes perfis de demanda e viabilizar novas conexões", disse a Latam.

Em 2027, está prevista a entrega de outras 12 aeronaves do modelo para a empresa.

"Estamos orgulhosos de celebrar a conclusão do primeiro E195-E2 da LATAM Airlines Brasil. Esta aeronave desempenhará um papel importante na estratégia da companhia de ampliar sua conectividade, oferecendo a combinação ideal de eficiência, flexibilidade operacional e conforto", afirmou, o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto.

A Latam é a segunda companhia aérea brasileira que opera os jatos da Embraer. A Azul iniciou a sua operação no País usando a primeira geração do E195 e o Grupo Abra, dono da Gol Linhas Aéreas, fez uma encomenda de 45 aeronaves que serão entregues a partir do ano que vem.

Certificação

Após a entrega, o primeiro E195-E2 seguirá para as etapas finais necessárias à entrada em serviço na companhia, incluindo processos alfandegários, homologação do interior da cabine e conclusão do processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), informou a companhia.

O processo, segundo a Latam Brasil, deverá ser concluído cerca de um ano após o anúncio da aquisição das aeronaves. O prazo foi reduzido a partir de um trabalho conjunto entre diferentes áreas da companhia aérea e da Embraer.

"De forma inédita, a Latam utilizou uma aeronave de demonstração da fabricante, conhecida como "Profit Hunter", na demonstração de evacuação, nos voos de avaliação e no treinamento e formação de pilotos e comissários. A estratégia reduziu aproximadamente pela metade o tempo necessário para concluir esses procedimentos, mantendo todos os requisitos e padrões de segurança operacional", informou a empresa.

Os aviões da Latam terão 136 assentos em configuração 2-2, sem assento do meio, e contarão com as cabines Premium Economy e Economy. A Premium Economy poderá oferecer até 20 assentos, conforme a configuração da aeronave.

Além de mais espaço para as pernas, maior reclinação e serviço de bordo especial na Premium Economy, as aeronaves contarão com Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no Latam Pass, portas USB-C em todos os assentos e acesso ao Latam Play, plataforma de entretenimento da companhia com filmes, séries, músicas e outros conteúdos.

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