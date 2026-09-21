Embraer informa que Japan Airlines renovou contrato para suporte à frota de E-Jets
Empresa brasileira está presente na região da Ásia-Pacífico (Apac) há quase cinco décadas, desde a entrada em operação de sua primeira aeronave na região, em 1978
A Embraer informou que renovou com a Japan Airlines (JAL) o contrato do Programa Pool, voltado ao suporte de manutenção, reparo e fornecimento de peças para a frota de 32 aeronaves E170 e E190 da companhia aérea japonesa.
Segundo a Embraer, o acordo prevê cobertura de componentes reparáveis dos E-Jets e inclui a disponibilização de um estoque de itens próximo às operações da JAL, com objetivo de facilitar o acesso a peças críticas e reduzir interrupções operacionais.
Os E-Jets fazem parte da operação da J-Air, subsidiária regional da Japan Airlines.
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A Embraer está presente na região da Ásia-Pacífico (Apac) há quase cinco décadas, desde a entrada em operação de sua primeira aeronave na região, em 1978.
Atualmente, mais de 15 companhias aéreas em sete países operam os E-Jets, tornando a APAC um dos mercados mais importantes para a empresa.