Embraer Embraer vende até seis A-29 Super Tucano para a Força Aérea Uruguaia Uruguai se junta a Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai na operação do A-29 Super Tucano na América do Sul

A Embraer anunciou nesta segunda-feira, 26, a venda de até seis aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea Uruguaia (FAU). O contrato inclui a compra de uma aeronave e a opção de compra de outras cinco, com entregas a partir de 2025, abrangendo equipamentos de missão, suporte logístico e um simulador de voo. O valor da aquisição não foi revelado pela companhia.

Com essa aquisição, o Uruguai se junta a Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai na operação do A-29 Super Tucano na América do Sul.

A aeronave é empregada em uma variedade de missões, incluindo controle de atividades ilícitas, monitoramento de fronteiras, reconhecimento e treinamento avançado.

Mais de 160 Super Tucanos estão em operação na região, adaptados para ambientes variados, desde a Amazônia até regiões frias, montanhosas e costeiras.

"Com essa aquisição, o Uruguai passará a contar com capacidades diferenciadas que contribuirão sobremaneira para a vigilância de suas fronteiras e aumento da prontidão operacional da FAU", disse Bosco da Costa Jr., presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Segundo a Embraer, até o momento, 18 forças aéreas ao redor do mundo usam o A-29 Super Tucano.

A nave dispõe de suporte aéreo aproximado, patrulha aérea, operações especiais, interdição aérea, coordenação de controle aéreo avançado, vigilância de fronteiras, reconhecimento, escolta aérea, além de treinamento em diversos níveis e transição para caças de superioridade aérea.

