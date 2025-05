A- A+

Um homem de 29 anos atropelou cinco pessoas que participavam de uma corrida de rua no bairro de Ponta Negra, em Manaus (AM). O caso aconteceu nesta quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, no evento esportivo nacional promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi).

De acordo com o g1 Amazonas, o acidente ocorreu por volta das 5h15, quando o motorista, que estava bêbado, invadiu o local da prova e atingiu os participantes, todos homens.

Em entrevista ao g1, o delegado Ivo Martins, da Polícia Civil do Amazonas, informou que o condutor fez o teste de alcoolemia e apresentava teor alcoólico de 0,64 mg/l. Para ser considerado crime de trânsito, o nível considerado é a partir de 0,33mg/l. O homem foi preso em flagrante.

"Ele estava completamente embriagado e ainda deve prestar depoimento. Nenhuma das vítimas compareceu à delegacia até o momento, o que é compreensível, considerando a gravidade do ocorrido. Ainda assim, as circunstâncias já são suficientes para manter a prisão em flagrante. O motorista vai responder por embriaguez ao volante e por lesão corporal cinco vezes, já que atingiu cinco pessoas", afirmou o delegado Ivo Martins ao g1 Amazonas.

Em notas divulgadas nas redes sociais, a Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) lamentou o ocorrido e reforçou que as zonas do percurso estavam devidamente balizadas e sinalizadas

“Reforçamos que o evento encontra-se devidamente regularizado, com todas as autorizações legais expedidas pelos órgãos competentes, seguro de vida para os participantes, bem como suporte médico com ambulância UTI presente no local”, explicou a federação.

A Fedaeam também pontuou que acompanha a situação dos cinco feridos:

“Dentre os atendimentos, dois casos foram classificados como mais críticos. Um dos pacientes foi encaminhado para procedimento cirúrgico e aguardava, inicialmente, exames de alta complexidade. Outro paciente sofreu fratura no tornozelo. A Fedaeam segue acompanhando a situação e a organização tem disponibilizado apoio aos envolvidos. Permanecemos em colaboração com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. Reiteramos nosso compromisso com a segurança dos atletas e a responsabilidade na organização de eventos esportivos”.

O Sesi Amazonas também postou nota nas redes sociais sobre o caso informando que "acompanha diligentemente o atendimento às vítimas e está tomando todas as providências cabíveis".

Confira a nota na íntegra:

"O Serviço Social da Indústria (SESI) lamenta o acidente ocorrido nos momentos iniciais da 1ª Corrida Nacional do SESI, realizada na manhã desta quinta-feira, 1° de maio, no bairro Ponta Negra, em Manaus. A ocorrência foi provocada por um motorista que invadiu, irresponsavelmente, o percurso da prova e atropelou cinco pessoas, ferindo duas gravemente. Segundo informações da Polícia, o responsável foi identificado e detido.

O SESI, por meio da Superintendência Regional do Amazonas e de sua assessoria jurídica, acompanha diligentemente o atendimento às vítimas e está tomando todas as providências cabíveis, com o apoio dos órgãos competentes - como SAMU, DETRAN e IMMU — que atuaram na estruturação do evento.

O Sistema FIEAM expressa sua solidariedade às vítimas e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos participantes.

Sistema FIEAM"

1ª Corrida Nacional do Sesi

Esta foi a primeira edição da corrida que aconteceu em diversas cidades do Brasil. O evento aconteceu, de forma inédita, em 22 estados de forma simultânea. Os percursos foram de 5 km e 10 km.

