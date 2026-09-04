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RECIFE Embutimento de fios e restauração: grupo leva propostas à Fundarpe para recuperar Rua da Imperatriz Propostas são da Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz Teresa Cristina (Impera), que levou representantes para reunião com a pasta na quinta-feira (3)

Propostas para preservação e reocupação da Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, foram apresentadas à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). O plano inclui intervenções como embutimento das redes elétricas, restauração da Casa de Joaquim Nabuco e incentivo à recuperação de imóveis do local.

As propostas são da Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz Teresa Cristina (Impera), que levou representantes para reunião com a pasta na quinta-feira (3).



Vale lembrar que os comerciantes já vêm fazendo cobranças para revitalização da rua e conseguiram, junto à prefeitura do Recife, a retomada da circulação de veículos na rua, plano que entra em testes neste mês de setembro.

Na reunião, a associação apresentou um proposta que combina a preservação do patrimônio cultural, qualificação do espaço público, recuperação dos imóveis históricos, fomento à cultura e ao turismo e estímulo à ocupação da região.

Propostas

O foco do grupo é que sejam feitas intervenções simultâneas no espaço urbano, patrimônio, fachadas e cobertas dos imóveis. Eles também pedem a criação de ações voltadas para a habitação e de novos usos capazes de devolver movimento e vitalidade à área.

Confira, abaixo, algumas das propostas:

Avaliação da retirada e do embutimento das redes elétricas e de telecomunicações aéreas, contribuindo para a valorização da paisagem urbana e arquitetônica da rua;



implantação de iluminação pública compatível com as características históricas do local;



estudo da viabilidade de restauração da Casa de Joaquim Nabuco, com avaliação de um novo uso compatível e identificação de mecanismos de incentivo, financiamento e parcerias;



retomada do projeto de restauração da Casa de Clarice Lispector, com identificação dos entraves técnicos e jurídicos, atualização do projeto e definição de um caminho concreto para a execução da obra;



criação de mecanismos de financiamento e incentivos fiscais para fachadas, cobertas e ocupação dos andares superiores, tendo experiências de retrofit como referência;



estímulo à ocupação dos imóveis, à realização de atividades culturais, à gastronomia, ao turismo histórico e ao uso residencial; e



construção de uma estratégia conjunta envolvendo prefeitura, Fundarpe, Iphan, concessionárias, iniciativa privada e proprietários.

Reunião entre representantes da Associação dos Proprietários de Imóveis da Rua da Imperatriz Teresa Cristina (Impera) com a Fundarpe | Foto: Impera/Divulgação

Modelo de São Paulo para o Recife

Na reunião, os representantes também apresentaram como rerefência para o Recife as políticas de retrofit adotadas no Centro da cidade de São Paulo. O modelo paulistano combina incentivos fiscais e apoio financeiro direto para estimular a recuperação e a reocupação de edifícios antigos.

"O Programa Requalifica Centro, criado em 2021, prevê benefícios fiscais para imóveis submetidos à requalificação, enquanto a subvenção econômica permite o aporte de recursos municipais para custear parte das intervenções", disse a associação, por meio de nota.

Ainda de acordo com a Impera, em agosto de 2026, São Paulo lançou um novo chamamento público de R$ 200 milhões para projetos de retrofit e requalificação de imóveis no Centro, com previsão de subvenção de até 25% do valor da reforma em cada projeto, dentro das regras do programa. A iniciativa também prioriza moradia popular e contempla a recuperação de equipamentos culturais.



Circulação de veículos

Durante o ato “Imperatriz Viva - Rua com Futuro”, realizado em 19 de agosto, os proprietários de prédios localizados na rua destacaram a importância em fortalecer o comércio no local. Na ocasião, a prefeitura anunciou a reabertura da circulação de veículos no ponto.



Com isso, a partir deste mês de setembro, a Rua da Imperatriz passa a funcionar em modelo de rua compartilhada e com velocidade máxima de 20 km/h para a via.

O projeto prevê o compartilhamento do trânsito na rua entre carros, motos e bicicletas, que passarão, a partir de setembro, a dividir o mesmo espaço. Neste primeiro momento, a mudança será feita como uma ação de urbanismo tático, "utilizando intervenções no piso e elementos físicos para organizar os diferentes fluxos".

A proposta também integra três áreas destinadas à carga e descarga e dois pontos para embarque e desembarque. O objetivo com isso é organizar a nova circulação sem comprometer a circulação pela via e a segurança dos pedestres.

Por meio de nota, a prefeitura do Recife esclareceu que o projeto piloto prevê a via compartilhada e a velocidade máxima de 20 km/h com previsão de carga e descarga, "mas sem estacionamento".

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