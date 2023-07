A- A+

RECIFE Emergência do Hospital da Restauração tem queda de energia elétrica; horário de visita é afetado Queda atingiu as alas vermelha, laranja e amarela da emergência do hospital

As alas vermelha, laranja e amarela da emergência do Hospital da Restauração (HR), situado no bairro do Derby, área central do Recife, sofreram uma queda de energia elétrica na tarde desta quarta-feira (19).

De acordo com a assessoria de imprensa da unidade de saúde, o “apagão” durou cerca de cinco minutos e não causou nenhum dano e nenhum paciente precisou ser removido.

A queda de energia aconteceu durante o horário de visitação desta tarde, que precisou ser adiado em alguns minutos.



Veja também

Corrupção EUA coloca em dia lista de 'corruptos' da América Central