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SAÚDE Emilia Clarke: Estrela de Game of Thrones revela ter "enganado a morte" após aneurismas cerebrais Atriz de "Game of Thrones" relatou que sofreu a primeira hemorragia durante um exercício na academia e contou ter "desligado emocionalmente" após complicação em cirurgia

Emilia Clarke afirmou que “enganou a morte” ao relembrar os aneurismas cerebrais quase fatais que sofreu durante o período em que gravava Game of Thrones. A atriz britânica, de 39 anos, contou que chegou a acreditar que “deveria ter morrido” após os problemas de saúde, o primeiro deles ocorrido durante uma sessão de exercícios na academia.

Conhecida pelo papel de Daenerys Targaryen, a Mãe dos Dragões, na série da HBO, Emilia sofreu dois aneurismas cerebrais e passou por cirurgias em 2011 e 2013. A condição ocorre quando há uma dilatação em um vaso sanguíneo enfraquecido. Em geral, aneurismas cerebrais só provocam sintomas perceptíveis quando se rompem, o que pode causar complicações graves, conhecidas como hemorragia subaracnóidea, ou hemorragia cerebral.

Em entrevista ao podcast How To Fail, de Elizabeth Day, a atriz detalhou os efeitos das cirurgias e disse que, depois da segunda hemorragia, passou a “desligar emocionalmente”.

— Eu estava na academia fazendo prancha e tive minha primeira hemorragia cerebral, e então passei as duas semanas seguintes com meu agente tentando não contar à HBO até eles saberem que eu não morreria — contou Emilia.

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Depois do primeiro episódio, a atriz voltou às gravações de Game of Thrones. Mais tarde, porém, sofreu uma complicação durante o tratamento do segundo aneurisma. Ela passou por uma cirurgia após ser informada de que o aneurisma havia triplicado de tamanho. Ao acordar, soube que o procedimento “deu errado” e que seria necessário “abrir sua cabeça” novamente.

A estrela de Como Eu Era Antes de Você relatou que os médicos acreditaram que “ela iria morrer” e admitiu que o impacto emocional foi profundo.

— A maior coisa que aconteceu comigo com a segunda hemorragia cerebral foi que eu desliguei emocionalmente — disse. — Tornou-se uma coisa em que eu simplesmente não conseguia olhar ninguém nos olhos.

Emilia afirmou que a experiência alterou a forma como passou a lidar com o próprio corpo e com o medo de que tudo pudesse acontecer novamente.

— Quando você tem uma lesão cerebral, você se move pelo mundo, e para mim, o que aconteceu depois da primeira e especificamente depois da segunda, foi que eu fiquei convencida de que tinha enganado a morte e que eu deveria ter morrido, e que todos os dias era só nisso que eu conseguia pensar — afirmou.

A atriz disse ainda que sua reação foi oposta à sensação de alívio normalmente associada à sobrevivência.

— Era o oposto de “Eu sobrevivi. Eu me sinto ótima” — contou. — Era esse “Eu não deveria estar aqui. Isso vai vir me pegar”.

— Isso simplesmente te impede de conseguir se envolver com o mundo exterior, porque você anda por aí sabendo que seu corpo falhou com você, seu cérebro falhou com você — acrescentou. — Essa coisa que você sabe ser onde você mesma, sua percepção de si mesma está, falhou com você, e ninguém mais consegue ver isso, então você fica muito sensível.

Segundo Emilia, qualquer nova dor de cabeça ainda pode despertar o medo da morte e de que “isso aconteça de novo”.

A atriz já havia contado anteriormente que parte de seu cérebro está “faltando” após as cirurgias. Ela também revelou imagens inéditas de sua recuperação no hospital, com curativos presos ao crânio. Desde então, Emilia lançou a instituição SameYou, dedicada a arrecadar recursos para pessoas que sofreram derrames e passaram por cirurgias cerebrais.

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