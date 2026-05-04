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Conflito Emirados afirmam que Irã atacou seu território com mísseis e drones A agência de notícias WAM, citando o mesmo ministério, também mencionou ataques com drones

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e a agência de notícias estatal afirmaram, nesta segunda-feira (4), que o Irã atacou seu território com mísseis e drones.

"Quatro mísseis de cruzeiro lançados a partir do Irã foram detectados contra diversas áreas do país. Três foram interceptados com sucesso sobre as águas territoriais iranianas, enquanto um caiu no mar", informou o ministério nas redes sociais. A agência de notícias WAM, citando o mesmo ministério, também mencionou ataques com drones.

Irã atacou fragata americana, segundo a imprensa

A agência iraniana Fars afirmou que uma fragata americana foi atacada com dois mísseis no Estreito de Ormuz. O Exército dos Estados Unidos negou que um de seus navios tenha sido atingido.

Em atualização

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