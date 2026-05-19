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ORIENTE MÉDIO

Emirados alegam que drones que atacaram usina nuclear vieram do Iraque

Autoridades emiradenses relataram no domingo que um ataque com drones causou um incêndio próximo à instalação de energia e afirmaram que os dispositivos entrar

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Foto mostra vista geral da da Usina Nuclear de Barakah na região oeste de Al DhafraFoto mostra vista geral da da Usina Nuclear de Barakah na região oeste de Al Dhafra - Foto: Barakah Nuclear Power Plant/AFP

Os Emirados Árabes Unidos declararam, nesta terça-feira (19), que os drones que atacaram uma instalação nuclear no último fim de semana partiram do Iraque, onde grupos apoiados pelo Irã realizam ataques na região desde o início da guerra no Oriente Médio.

As autoridades emiradenses relataram no domingo que um ataque com drones causou um incêndio próximo à instalação de energia e afirmaram que os dispositivos entraram "pela fronteira ocidental".

"Como parte da investigação em andamento sobre o ataque flagrante à instalação nuclear de Barakah em 17 de maio de 2026, o rastreamento e a vigilância técnica confirmaram que os três drones (...) partiram de território iraquiano", declarou o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos em um comunicado nesta terça-feira.

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O Irã lançou ataques contra os Emirados Árabes Unidos e outros Estados do Golfo desde que os Estados Unidos e Israel bombardearam seu território em 28 de fevereiro, visando principalmente infraestruturas energéticas e econômicas.

No entanto, a instalação nuclear permaneceu fora do alcance dos ataques até domingo.

A usina nuclear de Barakah começou a operar em 2020 e está localizada a 200 quilômetros a oeste de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, perto da fronteira com a Arábia Saudita e o Catar.

Ela supre até um quarto das necessidades de eletricidade deste país rico em petróleo, segundo o relatório da estatal Emirates Nuclear Energy Company, divulgado em 2024.

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