Emirados Árabes começam a construir tubulação para levar água a Gaza

A- A+

Os Emirados Árabes Unidos começaram a construir uma grande tubulação para transportar água dessalinizada do Egito até o sul de Gaza, segundo múltiplas fontes.

Equipes técnicos enviadas pelos Emirados Árabes Unidos começaram a transportar os equipamentos necessários para o projeto, informou nesta quarta-feira (30) a agência oficial de notícias emiradense WAM.



O projeto prevê a conexão entre uma usina dessalinizadora no Egito com a área de Al Mawasi, no litoral de Gaza, e poderia abastecer diariamente cerca de 600 mil pessoas, segundo o Cogat, o órgão do Ministério da Defesa israelense encarregado dos assuntos civis nos territórios palestinos.

A WAM disse que os Emirados Árabes Unidos lançaram "diversas iniciativas para perfurar e reabilitar poços de água potável".

O acesso à água potável limpa é extremamente limitado em toda a Faixa de Gaza, obrigando seus 2,4 milhões de habitantes a dependerem de água salgada, frequentemente imprópria para consumo, ou de entregas de ajuda irregulares.

Mais de 80% da infraestrutura de água e saneamento em Gaza foi danificada durante a guerra entre Israel e Hamas, segundo estimativas da Autoridade Palestina de Recursos Hídricos.

Após os cortes de abastecimento israelenses, a maioria dos habitantes de Gaza depende de poços contaminados ou de entregas esporádicas de água feitas por ONGs, dificultadas pelo acesso limitado à ajuda.

"A crise da água em Gaza continua se deteriorando rapidamente em meio a uma grave escassez de combustível, danos extensos à infraestrutura e fontes de água inacessíveis", informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla em inglês).

A usina dessalinizadora de Deir al Balah, no centro de Gaza, retomou sua operação plena no fim de semana, após ser reconectada à rede elétrica israelense pela primeira vez desde março.

Há meses as organizações humanitárias advertem sobre uma iminente catástrofe de saúde pública na Faixa de Gaza, particularmente no sul, onde centenas de milhares de deslocados estão refugiados.

Veja também