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Guerra Emirados Árabes dizem que ataques a navios pelo Irã deixam um morto e 8 feridos em Ormuz Ainda de acordo com o comunicado, 6 dos feriados eram de nacionalidade indiana e dois de nacionalidade ucraniana

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos anunciou que os navios-tanque do país - Mombasa e Bahia - foram alvo de dois mísseis de cruzeiro iranianos no corredor sul do Estreito de Ormuz, nas águas territoriais omanis.

O ataque resultou na morte de um membro da tripulação do navio-tanque (Mombasa), de nacionalidade indiana, e no ferimento de 8 pessoas, incluindo 4 ferimentos graves, informou o ministério no X nesta terça-feira (horário local). Ainda de acordo com o comunicado, 6 dos feriados eram de nacionalidade indiana e dois de nacionalidade ucraniana.

O ataque também causou danos materiais aos navios-tanque devido ao incêndio que eclodiu neles, e o fogo foi controlado nos dois navios-tanque.

"O Ministério da Defesa condena este ataque flagrante, que representa uma violação grave, uma clara infração ao direito internacional e uma ameaça à segurança e à estabilidade da região, enfatizando que o Estado reserva-se o direito pleno de responder a esta escalada e de tomar todas as medidas necessárias para proteger seu território", ressaltou o comunicado.

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