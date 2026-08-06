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Emirados Árabes e sete países condenam veementemente ofensiva de Israel em Gaza

Milhares de palestinos foram mortos por ataques israelenses

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Em 30 de julho, Trump afirmou que o Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para desarmamento completo do Hamas em um passo fundamental para que Gaza seja finalmente administrada por um novo governo palestinoEm 30 de julho, Trump afirmou que o Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para desarmamento completo do Hamas em um passo fundamental para que Gaza seja finalmente administrada por um novo governo palestino - Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

Os Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e de mais sete países expressam condenação veemente e repúdio às contínuas violações israelenses na Faixa de Gaza, em particular o ataque a instalações de saúde e à infraestrutura médica, as agressões à infraestrutura civil e a contínua perda de vidas civis.

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A declaração conjunta foi divulgada nesta quinta-feira pelos Emirados Árabes, Qatar, Jordânia, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita e Egito.

Os ministros afirmam que a continuidade dessas violações constitui uma clara quebra das obrigações de Israel nos termos do direito internacional e do plano abrangente para encerrar o conflito em Gaza.

Os representantes também citam que as ofensivas israelenses minam os esforços internacionais e regionais voltados à implementação da segunda fase do plano, especialmente após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as facções palestinas aceitaram o roteiro, inclusive as disposições relativas à restrição de armas.

Em 30 de julho, Trump afirmou que o Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para desarmamento completo do Hamas em um passo fundamental para que Gaza seja finalmente administrada por um novo governo palestino.

O Hamas concordou com o plano de desarmamento, mas Israel voltou a realizar ataques, enquanto compartilhou com a Casa Branca "sérias preocupações de segurança" com o plano.

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