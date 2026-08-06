A- A+

Mundo Emirados Árabes e sete países condenam veementemente ofensiva de Israel em Gaza Milhares de palestinos foram mortos por ataques israelenses

Os Ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e de mais sete países expressam condenação veemente e repúdio às contínuas violações israelenses na Faixa de Gaza, em particular o ataque a instalações de saúde e à infraestrutura médica, as agressões à infraestrutura civil e a contínua perda de vidas civis.

A declaração conjunta foi divulgada nesta quinta-feira pelos Emirados Árabes, Qatar, Jordânia, Indonésia, Paquistão, Turquia, Arábia Saudita e Egito.

Os ministros afirmam que a continuidade dessas violações constitui uma clara quebra das obrigações de Israel nos termos do direito internacional e do plano abrangente para encerrar o conflito em Gaza.

Os representantes também citam que as ofensivas israelenses minam os esforços internacionais e regionais voltados à implementação da segunda fase do plano, especialmente após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as facções palestinas aceitaram o roteiro, inclusive as disposições relativas à restrição de armas.

Em 30 de julho, Trump afirmou que o Conselho de Paz alcançou um acordo histórico para desarmamento completo do Hamas em um passo fundamental para que Gaza seja finalmente administrada por um novo governo palestino.

O Hamas concordou com o plano de desarmamento, mas Israel voltou a realizar ataques, enquanto compartilhou com a Casa Branca "sérias preocupações de segurança" com o plano.

Veja também