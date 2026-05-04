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Guerra no Oriente Médio Emirados Árabes Unidos afirmam que o Irã disparou drones contra petroleiros no Estreito de Ormuz "Apontar contra a navegação comercial e utilizar o Estreito como meio de coerção econômica ou de chantagem constitui um ato de pirataria por parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica", afirmou o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta segunda-feira (4) que o Irã lançou dois drones contra um petroleiro que pertence à companhia nacional do país, ADNOC, no Estreito de Ormuz e condenou o ataque.

“Apontar contra a navegação comercial e utilizar o Estreito de Ormuz como meio de coerção econômica ou de chantagem constitui um ato de pirataria por parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados. O ataque não deixou feridos.

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