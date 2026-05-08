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Guerra no Oriente Médio

Emirados Árabes Unidos relatam ataque em meio a cessar-fogo entre EUA e Irã

Violência comprometeu a frágil trégua entre os países, que consideravam um acordo para acabar definitivamente com os combates

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Bandeira dos Emirados Árabes Unidos Bandeira dos Emirados Árabes Unidos  - Foto: Tim de Waele/Getty Images

O instável cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã está sob pressão, após os Emirados Árabes Unidos responderem nesta sexta-feira (8) a um ataque de mísseis e drones, horas depois que os EUA disseram que frustraram ofensivas contra três navios da Marinha no Estreito de Ormuz e retaliaram contra instalações militares iranianas.

A violência comprometeu a frágil trégua entre os países, que consideravam um acordo para acabar definitivamente com os combates. Na quinta-feira, 7, Teerã informou que estava examinando as últimas propostas dos EUA para acabar com a guerra.

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O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos aconselhou a população a não se aproximar, fotografar ou tocar "qualquer detrito ou fragmento que tenha caído como resultado de interceptações aéreas bem-sucedidas".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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