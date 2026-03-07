Sáb, 07 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Emirados relatam novos ataques com mísseis; explosões ouvidas no Bahrein e Catar

Foram registradas fortes explosões em Manama, capital do Bahrein, e em Doha, capital do Catar

Reportar Erro
Fumaça vista no céu de Doha, no Catar, em 05/03/2026Fumaça vista no céu de Doha, no Catar, em 05/03/2026 - Foto: Mahmud Hams/AFP

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram neste sábado (7) que sofreram novos ataques com mísseis e drones, ao mesmo tempo em que foram ouvidas explosões no Bahrein e no Catar, enquanto o Irã prossegue com as ofensivas de represália contra países do Golfo.

"As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos estão respondendo neste momento a ameaças de mísseis e drones procedentes do Irã", afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado no X.

Leia também

• Irã pede desculpas a países vizinhos e lança mísseis em Jerusalém; Israel ataca Teerã e Beirute

• Irã anuncia ataques contra "grupos separatistas" no Curdistão iraquiano

• Trump diz que EUA fizeram "favor" ao atacar Irã e cita destruição de telecomunicações e navios

"Os ruídos que estão sendo ouvidos são o resultado dos Sistemas de Defesa Antiaérea interceptando mísseis e drones", acrescenta a nota.

Também foram registradas fortes explosões em Manama, capital do Bahrein, e em Doha, capital do Catar, segundo jornalistas da AFP.

Em Manama, um correspondente da AFP relatou ter ouvido ao menos cinco fortes explosões.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter