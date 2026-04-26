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Operação Guararapes Emissão de RG e consulta médica: Exército promove mutirão de serviços gratuitos, em Jaboatão Ação Cívico-Social vai até às 16h deste domingo (26)

Um mutirão promovido pelo Exército Brasileiro levou milhares de pessoas ao Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, neste domingo (26), para oferta de serviços gratuitos. Os trabalhos seguem até às 16h. No local, é possível encontrar consultas médicas com profissionais de odontologia, clínica médica, ginecologia, pediatria, ortopedia, oftalmologia, mamografia, dermatologia, vacinações, etc.

A ‘Operação Guararapes’ é executada em parceria com estado, prefeitura e diversos órgãos de variados segmentos. Ela é um exercício operacional gerenciado pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) que, além do adestramento das tropas, visa estreitar os laços com a população civil. Por meio da 7ª Região Militar, o EB oferece uma estrutura de atendimento multidisciplinar, dividida em quatro módulos: saúde, humanidade, justiça e cidadania. Esse mutirão acontece desde o último sábado (25).

Veja outros serviços

* Ações educativas;

* Atividades infantis;

* Corte de cabelo;

* Atividades socioassistenciais;

* Ações de divórcio;

* Reconhecimento de paternidade;

* Encaminhamento para 2ª vias

* de certidões de nascimento/casamento/óbito, etc;

* Emissão de documentos;

* Serviço militar;

* Agência do trabalhador;

* CadÚnico;

* Procon;

* Defesa Civil;

* Sala do Empreendedor;

* Etc.

Justiça e pensão alimentícia

Segundo o defensor público Kleber Ferraz, nos dois dias, o serviço mais buscado no módulo ‘justiça’ é relacionado a atraso de pensão alimentícia. Em caso de atraso em até três meses, a atitude pode resultar em prisão do genitor da criança.

“A prisão civil pode durar entre 30 e 90 dias. Aqui, nós colhemos o documento, protocolamos a petição oficial e já temos o número do processo. O juiz receberá essa petição e vai arbitrar os alimentos provisórios e designará a audiência, onde os genitores vão ser ouvidos. Além da pensão alimentícia, divórcio e reconhecimento de paternidade também são carros-chefes da gente”, comentou.

Quem desfrutou desse serviço foi a dona de casa Yasmim Calheiros, de 22 anos. Ao saber da programação do mutirão, ela não hesitou em procurar os direitos e solicitar a pensão alimentícia para a filha de 7 anos.

“Esperei muito tempo, até que vim colocá-lo na justiça e agora vou esperar só o processo. Ele nem dava atenção e nem dinheiro. A menina sentia falta e hoje eu tomei coragem para procurar os direitos dela. Espero que ele vá buscá-la nos dias certos e dê o dinheiro dela certinho. Que cumpra as obrigações de um pai”, declarou.

O comandante militar do Nordeste, general Francisco Carlos Machado Silva, que assumiu o cargo em dezembro de 2025, esteve no local para conferir os trabalhos. Além de tomar a vacina da gripe, ele conferiu a exposição de materiais de emprego militar, que destacam a tecnologia e operacionalidade da força. Ao todo, estão envolvidos na ação cerca de 500 pessoas de nove instituições diferentes.

“Nós estamos no local onde tudo começou, onde, há mais de 370 anos, as raças se juntaram para expulsar o invasor, a partir do sentimento de pátria. A Ação Cívico-Social é feita pelo EB com frequência aqui e em outros lugares. É muito importante a gente estar junto da população que vem buscar atendimento de saúde, cidadania, para conhecer o que o Exército faz. É um prazer estar aqui com a população e com os parceiros. São agentes que se unem para oferecer serviços de cidadania à população”, declarou ele, em entrevista à Folha.

Saúde

A aposentada Ana Maria Veríssimo, 72, aproveitou a oportunidade para fazer exames de mamografia, dermatologia e tomar vacina de gripe. Na oftalmologia, que é o mais procurado, ela aguarda ser chamada para fazer um exame de vista. A depender da necessidade, pode receber óculos gratuitamente.

“Esse trabalho atende a carência da população, porque há muita necessidade. É bom que, caso possam, fazer mais vezes. Particularmente, eu estou muito grata por ter conseguido todos esses benefícios. A maioria das pessoas não tem plano de saúde. Às vezes passam anos na espera. Isso aqui é muito válido”, pontuou.

Coordenadora do setor de saúde, a coronel Andréa Gurgel acrescenta que, a depender da necessidade do paciente, em caso de prescrição medicamentosa, o remédio pode ser retirado gratuitamente na farmácia disponibilizada no local.

“Eles retiram as medicações prescritas pela equipe de apoio. Além disso, há uma sala de vacina, da própria Prefeitura de Jaboatão. Essa é a vertente ‘mão amiga’ do Exército para auxiliar na demanda reprimida no serviço de saúde”, disse.

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