Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
aquecimento global

Emissões chinesas de CO2 ficaram estáveis ou em leve queda em 2025, aponta análise

Análise indica possível recuo de 0,3% com avanço das renováveis, mas especialistas alertam que redução ainda é frágil diante das metas climáticas do país

Reportar Erro
Emissões chinesas de CO2 ficaram estáveis ou em leve queda em 2025, aponta análiseEmissões chinesas de CO2 ficaram estáveis ou em leve queda em 2025, aponta análise - Foto: AFP

As emissões chinesas de dióxido de carbono, responsável pelo aquecimento global, permaneceram "estáveis" em 2025 e até registraram leve queda, em um contexto de forte expansão das fontes renováveis, revelou uma análise divulgada nesta quinta-feira (12).

Pesquisadores do Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) preveem uma provável redução de 0,3% nas emissões de CO2 da China em comparação com 2024, segundo um estudo publicado no site especializado Carbon Brief.

A China é o maior emissor de gases que causam a mudança climática e se comprometeu a atingir o pico de emissões até 2030, embora especialistas considerem que o país possa iniciar antes uma redução sustentada.

As emissões de 2025 caíram em quase todos os setores, inclusive na geração de energia elétrica, graças à expansão maciça das fontes renováveis, segundo a análise do CREA.

Leia também

• Trump ordena que Pentágono compre eletricidade de centrais de carvão

• Frente ao negacionismo, chefe do IPCC reforça papel humano no aquecimento global

• Cientista alerta para risco de aquecimento global por longo tempo

No entanto, não há certeza sobre a redução de 0,3%, que pode estar dentro da margem de erro do estudo.

"Como a queda relativa é muito pequena, ainda não podemos afirmar com certeza que tenha ocorrido; por isso dizemos 'estável ou em leve queda'", explicou o principal analista do CREA, Lauri Myllyvirta.

A análise sugere que é a primeira vez que as emissões permanecem estáveis ou em declínio ao longo de um ano inteiro em um momento de aumento da demanda energética.

Mais renováveis
A tendência de redução começou em março de 2024 e se deve, em parte, à instalação em larga escala de usinas de energia renovável.

As emissões da indústria também caíram, sobretudo no setor de materiais de construção, devido à desaceleração das obras, mas também no transporte, com o aumento dos veículos elétricos.

Ainda assim, o avanço é frágil.

As emissões da indústria química cresceram fortemente no ano passado e devem continuar nessa trajetória.

Embora o setor químico seja um emissor relativamente pequeno em comparação com outras indústrias, seu impacto é relevante devido à velocidade de crescimento das emissões, segundo a análise.

Myllyvirta destacou "que as emissões não estão mais subindo rapidamente como ocorreu até 2023". No entanto, "também não estão caindo como deveriam para que a China avance rumo às metas de neutralidade de carbono".

Ainda há espaço para que a China acelere a redução das emissões com maior expansão das renováveis.

Embora essas fontes cresçam rapidamente, isso nem sempre se traduz em maior geração de energia, em parte devido à congestão da rede elétrica.

Ao mesmo tempo, a capacidade de armazenamento, especialmente com baterias, também cresce rapidamente e pode ajudar a ampliar a participação das fontes renováveis na matriz energética chinesa.

O carvão ainda domina a geração de energia na China, embora tenha recuado 2% no ano passado, apesar do aumento da demanda, segundo dados analisados pela AFP.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter