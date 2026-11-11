Qua, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
América do Sul

Emissora colombiana RCN é alvo de ataque com explosivos, sem deixar vítimas

Imagens divulgadas pela mídia local mostravam nesta quarta-feira (11) a fachada da RCN em Cali e a calçada em frente com rachaduras, enquanto um grupo de policiais se aproximava do local da explosão

Reportar Erro
Danos são visíveis na parte externa da sede da rede de mídia RCN em Cali, Colômbia, em 11 de novembro de 2026, após um ataque explosivo que atingiu as instalações, causando danos materiais, mas sem feridos, segundo a emissoraDanos são visíveis na parte externa da sede da rede de mídia RCN em Cali, Colômbia, em 11 de novembro de 2026, após um ataque explosivo que atingiu as instalações, causando danos materiais, mas sem feridos, segundo a emissora - Foto: Joaquin Sarmiento/AFP

A emissora de rádio e televisão colombiana RCN foi alvo, nesta quarta-feira (11), de um ataque com explosivos em sua sede em Cali. O atentado causou danos às instalações, mas não deixou feridos, informou o presidente, Abelardo de la Espriella.

No fim de semana, a maior rede de televisão do país, a Caracol, e a RCN receberam um alerta de atentado atribuído à guerrilha ELN, o que levou o governo a reforçar a segurança dos veículos de comunicação. A Caracol retirou os funcionários de seu prédio em Bogotá.

Imagens divulgadas pela mídia local mostravam nesta quarta-feira (11) a fachada da RCN em Cali e a calçada em frente com rachaduras, enquanto um grupo de policiais se aproximava do local da explosão.

Ao redor, havia vidros quebrados e pedaços de asfalto arrancados, constatou a AFP.

De la Espriella informou no X que ordenou o acionamento de "todas as capacidades da Força Pública e dos órgãos de inteligência" para investigar o ocorrido.

 

Mais tarde, a Presidência informou que "as autoridades conseguiram capturar dois supostos responsáveis".

Leia também

• El Niño intensifica combate de camponeses a arbusto que favorece incêndios na Colômbia

• Mais de 500 ex-guerrilheiros signatários do acordo de paz na Colômbia foram assassinados

• Porto de Santos investiga ataque hacker e tenta restaurar sistemas digitais

A Colômbia vive a pior onda de violência da última década, com ataques com drones e carros-bomba que mantêm a população aterrorizada, especialmente em zonas rurais.

A ofensiva de grupos de traficantes de drogas e guerrilhas não arrefece, apesar da linha dura imposta pelo presidente de direita desde que assumiu o poder, em 7 de agosto.

"Não permitiremos que nenhum grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar ou submeter os meios de comunicação por meio da violência", disse De la Espriella no X.

 

Os ataques contra jornalistas perpetrados por grupos ilegais constituem uma ferida histórica na Colômbia, onde eles são vítimas frequentes de ameaças, assédio e sequestros.

Pelo menos 171 profissionais da informação foram assassinados desde 1977, segundo a Fundação para a Liberdade de Imprensa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter