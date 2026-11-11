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América do Sul Emissora colombiana RCN é alvo de ataque com explosivos, sem deixar vítimas Imagens divulgadas pela mídia local mostravam nesta quarta-feira (11) a fachada da RCN em Cali e a calçada em frente com rachaduras, enquanto um grupo de policiais se aproximava do local da explosão

A emissora de rádio e televisão colombiana RCN foi alvo, nesta quarta-feira (11), de um ataque com explosivos em sua sede em Cali. O atentado causou danos às instalações, mas não deixou feridos, informou o presidente, Abelardo de la Espriella.

No fim de semana, a maior rede de televisão do país, a Caracol, e a RCN receberam um alerta de atentado atribuído à guerrilha ELN, o que levou o governo a reforçar a segurança dos veículos de comunicação. A Caracol retirou os funcionários de seu prédio em Bogotá.

Imagens divulgadas pela mídia local mostravam nesta quarta-feira (11) a fachada da RCN em Cali e a calçada em frente com rachaduras, enquanto um grupo de policiais se aproximava do local da explosão.

Ao redor, havia vidros quebrados e pedaços de asfalto arrancados, constatou a AFP.

De la Espriella informou no X que ordenou o acionamento de "todas as capacidades da Força Pública e dos órgãos de inteligência" para investigar o ocorrido.

¡RECHAZO TOTAL AL ATENTADO CONTRA RCN EN CALI! He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal. La explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas. A los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación les expreso toda mi solidaridad. ¡LA PRENSA SE RESPETA! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia. ¡NO NOS VAN A INTIMIDAR! En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Mais tarde, a Presidência informou que "as autoridades conseguiram capturar dois supostos responsáveis".

A Colômbia vive a pior onda de violência da última década, com ataques com drones e carros-bomba que mantêm a população aterrorizada, especialmente em zonas rurais.

A ofensiva de grupos de traficantes de drogas e guerrilhas não arrefece, apesar da linha dura imposta pelo presidente de direita desde que assumiu o poder, em 7 de agosto.

"Não permitiremos que nenhum grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar ou submeter os meios de comunicação por meio da violência", disse De la Espriella no X.

¡NO VAMOS A DETENER LA OFENSIVA CONTRA EL NARCOTERRORISMO! Hoy, desde tempranas horas, autoricé un bombardeo contra un objetivo de una estructura narcoterrorista. La operación se ejecutó esta noche, exactamente a las 10:17 p. m. Mañana informaré al país, una vez consolidados y verificados los resultados, en qué región se desarrolló la operación, contra qué grupo narcoterrorista estuvo dirigida y cuál fue el resultado respecto del objetivo. ¡NO VAMOS A PARAR! Seguiremos empleando todas las capacidades legítimas del Estado para enfrentar al narcoterrorismo, proteger a los colombianos y recuperar la seguridad de nuestra patria. Cada ataque del narcoterrorismo contra nuestros policías, soldados y ciudadanos, será contestado por el gobierno con una letalidad nunca antes vista. ¡NUESTRA RESPUESTA SEGUIRÁ SIENDO FIRME Y CONTUNDENTE! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 11, 2026

Os ataques contra jornalistas perpetrados por grupos ilegais constituem uma ferida histórica na Colômbia, onde eles são vítimas frequentes de ameaças, assédio e sequestros.

Pelo menos 171 profissionais da informação foram assassinados desde 1977, segundo a Fundação para a Liberdade de Imprensa.

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