Emissora de TV americana cancela entrevista presidencial por conta do Super Bowl, e Biden critica

A- A+

A Casa Branca repreendeu, nesta sexta-feira, o grupo de televisão Fox, um ramo do império de mídia do empresário conservador Rupert Murdoch, por ter cancelado a entrevista com o presidente americano por conta do Super Bowl.

"O presidente estava animado para dar uma entrevista à Fox Soul para falar sobre o Super Bowl, seu 'Discurso sobre o Estado da União' e questões importantes sobre a vida cotidiana dos afro-americanos. Soubemos que a Fox Corporation (a empresa-mãe) pediu a entrevista seja cancelada", disse a porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, no Twitter.

O grupo Fox, controlado pelo magnata australiano-americano Rupert Murdoch, reúne vários canais, entre eles o Fox Soul, voltado para o público afro-americano. O mais conhecido é a Fox News, um canal de notícias visto principalmente por republicanos e com comentaristas de extrema-direita como colaboradores.

Tradicionalmente, a final do campeonato de futebol americano, o de maior audiência televisiva do ano nos Estados Unidos, é precedida de entrevista com o presidente da república. Este ano, a Fox transmitirá o jogo de domingo entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles. No ano passado, o jogo atraiu mais de 99 milhões de espectadores.

A entrevista é uma oportunidade para atual presidente aparecer de uma forma um pouco mais descontraída, para falar sobre esportes, mas também para passar algumas mensagens políticas. As especulações abundaram nos últimos dias sobre a condução da entrevista, devido aos comentários extremamente virulentos transmitidos pela Fox News contra Joe Biden e sua política.

O presidente democrata é frequentemente desafiado pelo correspondente da rede na Casa Branca, Peter Doocy. Meses atrás, acreditando que não estava no ar, Biden chamou o apresentador de "idiota" ao comentar uma de suas perguntas. Ela então ligou para ele para se desculpar.

Veja também

ESPAÇO Europeus se aproximam da Lua em missão Artemis