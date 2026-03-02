Seg, 02 de Março

Guerra

Emissora vinculada ao Hezbollah diz que ataque israelense atingiu seu escritório em Beirute

Israel "ataca o edifício do canal Al-Manar  na área de Haret Hreik", escreveu a emissora na plataforma de mensagens Telegram

Colunas de fumaça se elevam após o bombardeio israelense aos subúrbios do sul de Beirute em 2 de março de 2026.Colunas de fumaça se elevam após o bombardeio israelense aos subúrbios do sul de Beirute em 2 de março de 2026. - Foto: Ibrahim Amro / AFP

Um ataque israelense no sul da capital do Líbano atingiu o escritório da emissora Al-Manar TV, vinculada ao ao movimento pró-Irã Hezbollah, informou o próprio canal nesta terça-feira (3, data local).

Israel "ataca o edifício do canal Al-Manar  na área de Haret Hreik", escreveu a emissora na plataforma de mensagens Telegram, em referência à zona sul de Beirute.

