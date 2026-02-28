ATAQUE
Emissoras de TV e agência dizem que aiatolá Ali Khamenei foi morto em ataques conjuntos
Informação divulgada por CNN International e Fox News ainda não foi confirmada oficialmente por Washington
Emissoras de TV estão informando no período da tarde deste sábado, 28, que o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi morto em ataques conjuntos dos EUA e Israel, ainda que o governo norte-americano não tenha confirmado oficialmente a informação.
"O líder supremo do Irã foi morto em ataques, dizem fontes israelenses", é a manchete da CNN International.
"O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morreu após um ataque das Forças de Defesa de Israel atingir um complexo em Teerã, confirma fonte israelense", diz a Fox News.
O corpo do líder supremo do Irã foi encontrado e sua morte foi confirmada, disse autoridade israelense à agência de notícias Reuters.