Emmanuel Macron fará sua 1ª visita de Estado à Alemanha em julho

O presidente francês, Emmanuel Macron, fará sua primeira visita de Estado à Alemanha em julho — anunciaram os dois países nesta segunda-feira (8), em um contexto de contínuas tensões sobre questões como energia, ou relações com a China.

Macron visitará a Alemanha de 2 a 4 de julho a convite do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, "para honrar a estreita amizade entre os dois países no 60º aniversário do Tratado do Eliseu" sobre as relações bilaterais.

Será a primeira visita de Estado de um presidente francês em 23 anos, disse o gabinete de Steinmeier em um comunicado.

Macron visitará "várias regiões da Alemanha" para "destacar as relações únicas entre nossos Estados, nossos cidadãos e particularmente as juventudes alemã e francesa".

"Este evento especial marca o começo de um novo capítulo na amizade que une os dois países há décadas", declarou Berlim.

A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, viaja para Paris esta semana para preparar para a visita, segundo a Presidência francesa.

No dia 6 de junho, Macron viajará para Potsdam, perto de Berlim, onde se reunirá com o chanceler alemão, Olaf Scholz, para prepararem uma série de reuniões importantes em nível europeu. Entre elas, estão uma reunião sobre um novo pacto financeiro global e o Conselho Europeu, assim como a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em julho.

A Presidência francesa também anunciou uma reunião conjunta no outono (hemisfério norte) para "um diálogo ainda mais estreito entre os dois países".

