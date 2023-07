A- A+

PERNAMBUCO Emoção e fé de dezenas de fiéis marcam abertura da Festa de Nossa Senhora do Carmo nesta quinta (6) Festividades contaram ainda com hasteamento da bandeira com emblema da santa

Dando início aos cortejos deste ano, a 327ª edição da Festa de Nossa Senhora do Carmo, santa tida pela Igreja Católica como a padroeira do Recife, começou, nesta quinta (6), com a presença dezenas de fiéis, que lotaram os estandes, hasteamento da bandeira com emblema de Nossa Senhora do Carmo e missa solene.

A celebração ocorreu, como manda a tradição, na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. A solenidade foi presidida pelo Frei José Roberval Mendes Pereira, prior provincial da província de Pernambuco, que revelou sua satisfação por participar da abertura dos festejos.

"É com muita alegria que nos reunimos na Basílica do Carmo hoje para a abertura da Novena de Nossa Senhora do Carmo. Estamos aqui juntos, em nome da fé e devoção à nossa padroeira, e esperamos que todos os fiéis compareçam para as missas", comentou.

Já o Frei Cidmário Bezerra de Arruda, reitor da Basílica do Carmo, revelou que as expectativas para os festejos deste ano são os melhores possíveis e ainda convidou os fiéis a comparecerem aos festejos.

"Nós reunimos nesta quinta para dar início aos festejos deste ano em homenagem à Nossa Senhora do Cargo e, com a graça dela, daremos continuidade, com muita fé, nos próximos dias", iniciou. "As festas vão até o dia 16 de julho, e contaremos com quatro missas por dia, realizadas em horários diferentes, até o dia 14. Contamos com a presença de todos os fiéis que queiram se unir a nós para louvar a Deus. Que seja uma festa de bens e de graças para cada um de nós", finalizou.

Os fiéis também estavam satisfeitos com os festejos. Este é o caso de Antônio Carlos, de 57 anos, voluntário na Basílica do Carmo para a Festa de Nossa Senhora há seis anos consecutivos.

"Nossa Senhora do Carmo mudou minha vida e da minha família. Se eu não tinha uma casa antes, achei a minha casa aqui, na Basílica do Carmo, nos braços de Nossa Senhora", começou. "É com muita alegria que participo dessa festa que está tão linda, principalmente como voluntário, recebendo os outros fiéis, e celebrando Nossa Senhora do Carmo", completou.

A festa deste ano de 2023 tem como t1emática “Mãe do Carmelo, em tua vocação contemplamos tudo que desejamos ser na Igreja”. O lema, por sua vez, é “O teu sim é também nosso sim”.

A abertura dos festejos contou ainda com o tradicional hasteamento da bandeira com o emblema de Nossa Senhora do Carmo, na entrada da Basílica. Como de costume, a ação provocou muita emoção nos fiéis, que participaram ativamente de toda a festa.

Atrações musicais

A programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo se estenderá até o dia 16 de julho, um domingo, principal data da celebração. Os festejos contarão ainda com grandes nomes da música nordestina, como Irah Caldeira, Dudu do Acordeon e Cristina Amaral, além, claro, das missas e celebrações à santa.

Assim, a abertura nesta quinta reserva ainda, as presenças ilustres de Petrúcio Amorim e seu filho, Pecinho Amorim, que se apresentam às 19h para o público no Pátio do Carmo.

Confira a programação da abertura da Festa de Nossa Senhora do Carmo quinta-feira (6):

11h – Terço Mariano

12h – Missa Festiva com consagração e imposição do Escapulário

14h – Hora Santa Vocacional

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo. Presidência da Celebração: Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus – Dehonianos.

18h – Novena Solene de Nossa Senhora do Carmo. Presidente da Novena: Frei Valdomiro José de Lima, O. Carm.

Pregador: Frei Marconi Lins de Araújo, OFM – Vigário Paroquial da Paróquia do Espírito Santo em Aracaju-Se

Tema: Maria, Mãe e inspiração do chamado a vida

19h – Show de Petrúcio Amorim e Pecinho Amorim no palco montado no Pátio do Carmo

