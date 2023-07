A- A+

Canadá Emoji de 'joinha' () é considerado um acordo contratual por tribunal do Canadá A decisão é uma 'nova realidade na sociedade canadense' que os tribunais terão que enfrentar à medida que mais pessoas se expressam com polegares, corações e rostinhos sorridentes

Tenha cuidado antes de usar casualmente outro emoji de "joinha": um tribunal canadense descobriu que o símbolo pode afirmar que uma pessoa está celebrando oficialmente um contrato. A decisão apontou para o que um juiz chamou de "nova realidade na sociedade canadense" que os tribunais teriam que enfrentar à medida que mais pessoas se expressarem com corações, rostos sorridentes e emojis de fogo — mesmo em negócios sérios ou disputas pessoais.

O caso questionava se um agricultor em Saskatchewan havia concordado em vender 87 toneladas de linho a um comprador de grãos em 2021. O comprador assinou o contrato e enviou uma foto para o agricultor, que respondeu respondendo com um emoji de polegar para cima.

O fazendeiro, Chris Achter, afirmou que o "emoji simplesmente confirmou que recebi o contrato de linho" e que não era uma confirmação de que ele havia concordado com os termos do acordo, segundo a decisão. Ele disse que entendeu o texto como significando que o "contrato completo seguiria por fax ou e-mail para eu revisar e assinar".

O comprador de grãos, Kent Mickleborough, apontou que, quando enviou a foto do contrato para o celular de Achter, ele escreveu: "Por favor, confirme o contrato do linho". Então, quando Achter respondeu com um emoji de polegar para cima, Mickleborough disse que entendeu que Achter "estava concordando com o contrato" e que era "seu jeito" de assinar esse acordo.

O juiz observou que os dois tinham um relacionamento comercial de longa data e que, no passado, quando Mickleborough enviou contratos por mensagem de texto para Achter, este respondeu de forma sucinta com mensagens de texto como "parece bom", "ok" ou "sim".

Ambas as partes entenderam claramente que essas respostas concisas pretendiam ser a confirmação do contrato e "não um mero reconhecimento do recebimento do contrato" por Achter, escreveu o juiz TJ Keene do Tribunal de Justiça de Saskatchewan. E, todas as vezes, Achter entregou o grão conforme contratado e foi pago.

Como tal, o juiz Keene decidiu no mês passado que havia um contrato válido entre as partes e que Achter o havia violado ao não entregar o linho. O juiz ordenou que Achter pagasse uma indenização de 82,2 mil dólares canadenses, cerca de US$ 61 mil (R$ 296 mil).

"Este tribunal reconhece prontamente que um emoji de polegar para cima () é um meio não tradicional de 'assinar' um documento, mas, mesmo assim, nessas circunstâncias, essa era uma maneira válida de transmitir os dois propósitos de uma 'assinatura' e identificar o signatário" como Achter, porque ele estava enviando mensagens de texto de seu número de celular e "para transmitir a aceitação de Achter do contrato de linho", escreveu o juiz Keene.

Ao tomar sua decisão, o juiz Keene citou a definição do site dicionário.com do emoji de polegar para cima: "usado para expressar consentimento, aprovação ou encorajamento em comunicações digitais, especialmente nas culturas ocidentais".

"Não tenho certeza do quão confiável isso é, mas parece estar de acordo com meu entendimento do meu uso diário — mesmo como um recém-chegado ao mundo da tecnologia", escreveu Keene.

Em uma entrevista na quinta-feira, Achter disse que "obviamente" discordava da decisão e se recusou a fazer mais comentários. Seu advogado, Jean-Pierre Jordaan, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail.

De acordo com a decisão, Jordaan havia alertado que permitir que um emoji de polegar para cima significasse acordo com um contrato "abriria as comportas" para todos os tipos de casos que pedem aos tribunais que definam o significado de outros emojis, como um aperto de mão ou um punho.

Josh Morrison, sócio do escritório de advocacia que representou Mickleborough, também se recusou a comentar a decisão, mas disse à revista Canadian Lawyer que era um "caso realmente interessante — uma questão clássica da faculdade de direito".

Laura E. Little, professora da Escola Beasley de Direito da Universidade Temple, na Filadélfia, chamou a decisão de "um sinal notável do novo mundo da comunicação quando um emoji pode funcionar para quebrar a armadilha de criar um contrato".

Julian Nyarko, professor associado da Escola de Direito de Stanford, disse que o teste legal para o acordo de um contrato se concentra em como uma pessoa razoável interpretaria os sinais dados por ambas as partes. Em alguns casos, um acordo verbal é suficiente, disse ele.

— Para a maioria das intenções e propósitos, uma pessoa razoável, se vir um emoji de polegar para cima, pensaria que a pessoa que está dando o sinal de positivo quer o contrato — disse o professor Nyarko. — Ele se encaixa perfeitamente na doutrina legal que os tribunais estabeleceram.

No entanto, os significados precisos dos emojis permanecerão uma questão em aberto nos Estados Unidos e Canadá, dependendo dos fatos de cada caso, afirmou Eric Goldman, professor de direito e codiretor do Instituto de Direito de Alta Tecnologia da Faculdade de Direito da Universidade de Santa Clara, na Califórnia.

O professor Goldman, que computou 45 decisões judiciais nos Estados Unidos que fizeram referência ao emoji de polegar para cima, observou que alguns jovens usam o emoji de forma sarcástica ou dissimulada. Outros o usam apenas para acusar o recebimento de uma mensagem como um "aham" verbal. Em alguns países do Oriente Médio, disse ele, o gesto é ofensivo.

— Este caso não resolverá definitivamente o que significa um emoji de polegar para cima — disse o professor Goldman — Mas lembra às pessoas que o uso do emoji de polegar para cima pode ter sérias consequências legais.

