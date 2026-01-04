Emotiva homenagem às vítimas do incêndio no Ano Novo na Suíça

A- A+

Velas, flores, aplausos para os socorristas e uma multidão que canta "Hallelujah" de Leonard Cohen. Neste domingo (4), foi prestada, em Crans-Montana, uma emotiva homenagem às vítimas do incêndio em um bar, ocorrido na celebração de Ano Novo, na estação alpina suíça.

O fogo, que destruiu o bar Le Constellation, deixou 40 mortos e 119 feridos, principalmente jovens. Segundo as investigações, tudo indica que teve origem em sinalizadores colocados em garrafas de champanhe.

Além dos sinalizadores, os investigadores tentam determinar se a espuma que revestia o teto do porão do bar, usada como isolante acústico, influenciou na rápida propagação das chamas.

Neste domingo, apesar das temperaturas em torno de -9°C, centenas de pessoas assistiram a uma missa na capela de San Cristóbal de Crans. Em seguida, a multidão se dirigiu em silêncio à capela ardente, perto do local da tragédia, repleta de flores e velas.

"Viemos como um gesto de solidariedade", disse Gina, moradora de uma vila vizinha, à AFP.

Várias pessoas, com ramos de flores, enxugavam as lágrimas. Uma onde de aplausos surgiu da parte de trás do cortejo e a multidão abriu passagem para os socorristas, muitos deles visivelmente abalados.

Em seguida, entoaram a canção "Hallelujah".

"Ao escutar os cantos, a gente transborda de emoção, é impossível permanecer indiferente", confidenciou Beverley, de 58 anos, à AFP.

"Deve ser tão difícil para as família que ainda esperam saber se seus entes queridos sobreviveram", acrescentou.

24 corpos identificados

Os corpos de 24 pessoas, entre elas 11 menores e seis estrangeiros, puderam ser identificados. A polícia contabilizou, até o momento, 18 suíços, dois italianos, um francês, um jovem com dupla nacionalidade, italiana e dos Emirados, um romeno e um turco.

Além disso, 113 dos 119 feridos foram identificados. Vários sofreram queimaduras graves.

As autoridades judiciais abriram uma investigação penal contra os dois gerentes do estabelecimento, um casal de franceses, por "homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio provocado por negligência".

A investigação se concentrará nas obras realizadas no porão do bar em 2015, os materiais utilizados, as autorizações de exploração e nas medidas de segurança.

Mensagem do papa

Os vídeos da tragédia, publicados nas redes sociais, mostram jovens que tentavam desesperadamente sair do bar.

Para Patricia Mazzoni, uma suíça de 55 anos que estava de férias em Crans-Montana, reina a incompreensão. Como é possível que isto aconteça? E na Suíça... jamais teria imaginado algo assim".

"Sinto uma raiva imensa", disse à AFP.

"Nosso Arthur foi comemorar no paraíso", escreveu Laetitia Brodard Sitre, em sua conta no Facebook, mãe de uma das vítimas, que passou vários dias procurando o filho de 16 anos e fez vários apelos nas redes sociais.

"Agora podemos começar nosso luto sabendo que ele está em paz", acrescentou a mulher.

Na praça de São Pedro, no Vaticano, o papa Leão XIV expressou, neste domingo, sua "proximidade com todas as pessoas de luto após a tragédia ocorrida em Crans-Montana".

Depois da oração do Ângelus, afirmou que reza "pelos falecidos, pelos feridos e por seus entes queridos".

Muitos turistas decidiram permanecer na estação alpina, apesar do clima de luto.

A localidade, profundamente consternada, reduziu ao mínimo as celebrações: foram cancelados shows e a música foi silenciada nos bares, embora os estabelecimentos continuem abertos para oferecer espaços de encontro.

