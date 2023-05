A- A+

Inverno Empatia e solidariedade: veja onde doar agasalhos e cobertores no Recife e Região Metropolitana Rede de drogarias está promovendo campanha do agasalho em suas unidades

Com a chegada das estações mais frias, a população em situação de rua costuma sofrer com as baixas temperaturas. A falta de um abrigo seguro e quente pode expô-las a riscos de saúde, como hipotermia, pneumonia e outras doenças respiratórias.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a população em situação de rua no Brasil cresceu 38% entre 2019 e 2022, quando atingiu 281.472 pessoas. O número é um dos reflexos da pandemia de Covid-19, que gerou impactos negativos especialmente para grupos mais vulneráveis no país.

Uma das iniciativas adotadas por pessoas e instituições para apoiar a população em situação de rua durante esta época do ano são as campanhas do agasalho. Em Pernambuco, as lojas das Drogarias São Paulo estão recebendo cobertores, roupas e agasalhos novos ou em bom estado até o dia 10 de agosto de 2023.

As doações podem ser feitas em qualquer uma das unidades presentes no Recife, localizadas nos bairros de Boa Viagem, Boa Vista, Casa Amarela, Caxangá, Graças, Imbiribeira, Ipsep, Madalena, Pina e Torre, além das unidades localizadas nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Vitória de Santo Antão.

As doações arrecadas serão distribuídas em pareceria com o Exército de Salvação, instituição filantrópica que atua há mais de 100 anos no Brasil com ações contra a miséria. Segundo a Drogaria São Paulo, a expectativa é arrecadar 55 toneladas de produtos nas lojas presentes no país.

Além de Pernambuco, o Grupo DPSP, que inclui também a Drogaria Pacheco, possui unidades em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia e Distrito Federal.

