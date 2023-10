A- A+

Vacinação Immunobaby, ação que visa promover melhores números da vacinação infantil, é iniciada no Recife Iniciativa ocorre no piso G2 do Shopping ETC, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva

O momento da vacinação costuma despertar uma série de emoções em muitas crianças. Não raro são os choros, o medo e a vontade de não querer repetir aquele momento nunca mais. Contudo, o sentido real da imunização combina mais como um ato de amor e cuidado com o bem-estar social. Dessa forma, nesta quinta-feira (26), a Immunológica, clínica especializada em vacinação, lançou a ação social Immunobaby, no Shopping ETC, na Zona Norte do Recife, que visa demonstrar como um acolhimento adequado pode ser um caminho para a melhora dos números da vacinação infantil, que estão em baixa no país.

Em abril deste ano, a Unicef alertou a urgência na retomada das coberturas vacinais. O fundo internacional que luta pela causa infantil relatou que, durante 2019 e 2021, período auge da pandemia da Covid-19, 112 países, dentre eles o Brasil, diminuíram seus números de imunização. Ainda segundo a instituição, o país não vacinou 1,6 milhão de crianças com a vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche.

Diante desse quadro nacional são necessárias ações que reforçam na sociedade a necessidade de retomar as imunizações de enfermidades que estiveram 'ocultas' durante a última pandemia. “A ação visa despertar nas pessoas a consciência da importância da imunização. A gente tem visto ano após ano a queda das taxas vacinais, a volta de doenças que antes estavam erradicadas, como o sarampo e a poliomielite", disse Leandro Pedrosa, diretor comercial da Immunológica.

Crianças como agentes incentivadores da imunização

Os jovens são como 'esponjas' de conhecimento e são aliados importantes para a construção do amanhã. Na luta por uma saúde coletiva, eles podem ser convertidos em agentes da promação da cobertura vacinal, e promover uma boa experiência nesse momento é fundamental.

"A nossa ideia com o Immunobaby é que ele traga a consciência que a vacina não precisa ser traumática para uma criança, que muitas vezes é o que impede a questão da imunização. Então mostramos que esse momento pode ser acolhedor, além de seguro, confortável, promovendo saúde física, mental e emocional", declarou o diretor.

“Se a gente conseguir fazer isso (acolher), tanto no serviço público e em outras clínicas privadas, conseguimos engajar mais as pessoas no processo, seja os pais ou as crianças, e os pequenos se tornam até aliados da vacina", complementou.

Cobertura aumentou, mas ainda é necessário melhorar

De acordo com reportagem da Agência Brasil, no ano passado, 4 milhões de crianças foram vacinadas a mais em relação ao mesmo período de 2021. Contudo, os números ainda estão abaixo daqueles que foram apresentados em 2019, antes da pandemia.

Antes motivo de orgulho para os brasileiros, o país era um exemplo no âmbito da vacinação, tendo números bem expressivos. “Nós éramos exemplo mundial de cobertura vacinal, tínhamos em torno de 95%. A partir de 2015, começa a ter uma redução progressiva das taxas dessas coberturas que se agravou no período da Covid-19, e chegamos hoje com a maioria das vacinas da primeira infância com uma cobertura em torno de apenas 70%”, disse o pediatra Eduardo Jorge, em entrevista a Rádio Folha FM 96.7 no início deste mês.

Exposição

O Immunobaby está exposto no piso G2 do Shopping ETC, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos, e deve permanecer por cerca de um ou dois meses. Também está prevista a apresentação do mascote em outras áreas da cidade do Recife.

"O papel do Immunobaby é de ser um conscientizador da vacina, inclusive ele está imunizado (risos), tem a marquinha da vacina no braço dele. Por isso esse elefante gigante, porque queremos aliar o lúdico para esse momento da vacina", disse Alanna Maia, responsável pela área de acolhimento e experiência da Immunológica.

