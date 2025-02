A- A+

Lançamento Empregada doméstica do Recife lança livro sobre 50 anos de trabalho nesta sexta (14) A publicação reúne 96 páginas, com destaques para os casos de violências sexual, racismo, acidentes de trabalho e privação alimentar, sofridos pela autora, por parte de alguns patrões e seus familiares, entre os 12 e 62 anos

Nesta sexta-feira (14), a Livraria O Jardim, localizada na Avenida Manoel Borba, no bairro Boa Vista, área central do Recife, será palco do lançamento do livro "Espanador não limpa poeira: memórias e aprendizados de uma empregada doméstica", escrito por Vera Lúcia da Silva, 62 anos, mulher negra, moradora da periferia da capital pernambucana.

O evento, que começa às 18h, terá entrada gratuita, mas os interessados devem realizar cadastro prévio no Sympla.

A obra, publicada pelo Selo Mirada, é um relato sobre as cinco décadas de trabalho doméstico de Vera, marcadas por preconceito, superação e resiliência. A autora, que começou a trabalhar aos 12 anos no interior de Pernambuco, compartilha histórias de humilhações, violências simbólicas e a luta diária por dignidade e respeito.

O lançamento contará com uma mesa de debate composta pela autora Vera Lúcia; Wedna Galindo, psicóloga, professora da UFPE e coautora do livro; Taciana Oliveira, responsável pela coordenação editorial; e o jornalista e assessor de imprensa, Salatiel Cícero. Também compõe a mesa, a prefaciadora e professora, Kaliani Rocha.

A conversa promete abordar temas como invisibilidade social, empoderamento feminino e a importância de dar voz a histórias como a de Vera.

Vera Lúcia

Nascida no Engenho Palma, em Sirinhaém, Zona da Mata Sul de Pernambuco, Vera Lúcia migrou para o Recife aos 14 anos, carregando nas malas as marcas da exploração e das condições precárias do trabalho doméstico.

Mãe solo de três filhas, ela dedicou sua vida a garantir um futuro melhor para elas, incentivando-as a estudar e a buscar oportunidades que ela mesma não teve.

Nos anos 1990, Vera trabalhou na Biblioteca do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da UFPE, onde limpava livros com um cuidado que chamou a atenção de Wedna Galindo, então professora do Departamento de Psicologia. Foi a partir desse encontro que surgiu a ideia de transformar as memórias de Vera em um livro.

A obra, com 96 páginas, é dividida em cinco partes que abordam desde a infância no interior até reflexões sobre dignidade e respeito no trabalho doméstico.

Entre os destaques da publicação, há capitulos que narram casos de assédio sexual, racismo, acidentes de trabalho e privação alimentar, sofridos pela autora, por parte de alguns patrões e seus familiares.

Todo o custeio da obra foi realizado graças a mobilização de vaquinha virtual, por meio da internet.

O título do livro, "Espanador não limpa poeira", remete à primeira experiência de trabalho de Vera, quando foi injustamente acusada de não limpar os móveis, sem saber que o espanador apenas espalhava a poeira.

"Esse título é mais que uma lembrança, é uma metáfora para como sempre fomos tratadas: invisíveis e desvalorizadas", refletiu a autora.

A obra já está disponível para pré-venda ao preço de R$ 55, com pagamento via Pix no endereço [email protected].

O quê: Empregada doméstica do Recife lança livro sobre 50 anos de trabalho nesta sexta-feira

Quando: Sexta-feira, 14 de fevereiro

Onde: Livraria O Jardim – Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife-PE.

Entrada: Gratuita, com cadastro prévio no Sympla.

Horário: 18h

