Empresa chinesa fundada por suposta amante de Huang obteve chips vetados da Nvidia, diz Blooomberg
China nega que a empresária trabalhe para seus serviços de inteligência
Uma empresa chinesa fundada por Alice Huang, a suposta espiã de Pequim no epicentro do escândalo da Nvidia, obteve chips supostamente restritos do grupo americano, informou nesta sexta-feira (13) a agência Bloomberg News.
Jensen Huang, ex-CEO da gigante do setor de inteligência artificial, renunciou na quinta-feira ao comando da empresa, após admitir que teve relações extraconjugais, uma delas com Alice Huang, segundo a imprensa.
A China nega que a empresária trabalhe para seus serviços de inteligência.
O escândalo provocou suspeitas de que os microchips mais avançados da Nvidia, essenciais para a IA, foram enviados à China apesar das restrições de exportação impostas pelo governo dos Estados Unidos.
Alice Huang é conhecida principalmente como ex-executiva da Megaspeed International, uma empresa de centros de dados com sede em Singapura, sob suspeita de ter enviado chips da Nvidia para a China.
Ela, no entanto, também fundou a Shanghai Longteng Intelligent Computing, uma empresa com sede na capital econômica da China.
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A Bloomberg informou, citando uma fonte anônima, que a Aperia Cloud Services, parceira oficial da Nvidia em Singapura, comprou servidores que continham chips H800 da Nvidia da Dell Technologies.
Os servidores acabaram posteriormente nas mãos da Shanghai Longteng, segundo a agência, que cita documentos apresentados ao governo chinês.
Não está claro como os equipamentos foram obtidos nem se Alice Huang participou da operação, segundo a Bloomberg.
O governo dos Estados Unidos proibiu a exportação dos chips H800 da Nvidia para a China em 2023, como parte de um esforço para frear o desenvolvimento da IA por parte de Pequim.
A Megaspeed afirmou na quinta-feira que abriu uma investigação para determinar se a empresa cumpriu os controles de exportação sobre as peças.
A Malásia também anunciou uma investigação sobre uma filial da Megaspeed por possível desvio de chips de IA para outros países.