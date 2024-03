A- A+

INTERNACIONAL Empresa de mídia de Donald Trump entrará na Bolsa após decisão de acionistas Empresa irá injetar quase R$ 15 bilhões na fortuna do ex-presidente

A empresa de mídia de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), se fundirá com uma empresa inativa cotada em Wall Street, após a decisão favorável de uma assembleia de acionistas nesta sexta-feira (22).

Esta votação permitirá ao candidato à indicação presidencial republicana e ex-presidente obter fundos para cobrir as suas despesas judiciais e de campanha.

O projeto de fusão parecia incerto antes da assembleia geral de acionistas, depois que a votação foi adiada várias vezes nos últimos dois anos e meio por falta de quórum.

O bilionário do setor imobiliário disse nesta semana que não pode levantar a garantia de US$ 454 milhões (R$2,26 bilhões) necessária para suspender um recurso contra uma decisão de indenização proferida em fevereiro.

No final desse processo, Trump foi condenado por ter mentido sobre o valor dos seus bens para obter um montante maior em empréstimos bancários.

Em relação à operação, a TMTG se fundirá com a que é conhecida como veículo de capital aberto sob a sigla DWAC (Digital World Acquisition Corp).

Empresas como esta, as chamadas SPACs, são criadas para permitir que outra abra o capital mais rapidamente em relação à via tradicional, com a oferta de ações ao público.

A TMTG, da qual Donald Trump é o principal acionista, controlará milhões de ações da nova empresa resultante da fusão.

Segundo várias estimativas, sua participação equivaleria a mais de US$ 3 bilhões (R$14,94 bilhões) ao preço atual das ações da DWAC de quase US$ 40 (R$199).

O acordo entre a TMTG e a DWAC prevê um período de fidelização de seis meses durante o qual os acionistas não podem vender seus títulos no mercado.

Mas nada impediria Trump de apresentar suas ações como garantia à Justiça, ou de obter um empréstimo com base no valor desses títulos.

Paradoxalmente, a empresa de mídia do ex-presidente reduziu sua atividade. É encabeçada pela rede social Truth Social, lançada em fevereiro de 2022, que faturou poucos milhões de dólares desde a sua criação.

