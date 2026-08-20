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EUA

Empresa dos EUA fecha contrato de US$ 22,3 mi para sistema anti-drones no Oriente Médio

A tecnologia, segundo a empresa, será usada na proteção de infraestrutura crítica de petróleo e gás

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O sistema combate drones voltado à detecção, rastreamento, classificação e alerta antecipado.O sistema combate drones voltado à detecção, rastreamento, classificação e alerta antecipado. - Foto: US Air Force/William Rio Rosado/divulgação

A empresa americana Powerus informou nesta quinta-feira ter assinado um contrato comercial de cerca de US$ 22,3 milhões para fornecer um sistema em rede para o Oriente Médio de combate a drones voltado à detecção, rastreamento, classificação e alerta antecipado.

A tecnologia, segundo a empresa, será usada na proteção de infraestrutura crítica de petróleo e gás.

"A solução deverá oferecer uma visão operacional unificada a partir de recursos de comando e controle instalados no centro de operações do contratante, permitindo identificar, acompanhar e avaliar potenciais ameaças de aeronaves não tripuladas em toda a área de atuação", disse a empresa em comunicado.

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A fase inicial terá como foco ampliar a capacidade de alerta antecipado e fornecer informações para decisões rápidas de segurança e operação, segundo a empresa.

A companhia ainda informou que a arquitetura também foi desenhada para possibilitar, no futuro, a integração da tecnologia interceptora Guardian, da própria Powerus, abrindo caminho para ampliar as capacidades anti-drones conforme "a evolução do risco e das exigências em campo".

A Powerus afirmou que o contrato reflete a crescente demanda global por tecnologia americana para proteger ativos energéticos em ambientes complexos.

"Este contrato comercial reflete a direção para a qual acreditamos que o mercado anti-drones está caminhando, rumo à proteção integrada e em rede de infraestrutura crítica de petróleo e gás", disse Brett Velicovich, cofundador e presidente da Powerus.

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