A- A+

EUA Empresa dos EUA fecha contrato de US$ 22,3 mi para sistema anti-drones no Oriente Médio A tecnologia, segundo a empresa, será usada na proteção de infraestrutura crítica de petróleo e gás

A empresa americana Powerus informou nesta quinta-feira ter assinado um contrato comercial de cerca de US$ 22,3 milhões para fornecer um sistema em rede para o Oriente Médio de combate a drones voltado à detecção, rastreamento, classificação e alerta antecipado.

A tecnologia, segundo a empresa, será usada na proteção de infraestrutura crítica de petróleo e gás.



"A solução deverá oferecer uma visão operacional unificada a partir de recursos de comando e controle instalados no centro de operações do contratante, permitindo identificar, acompanhar e avaliar potenciais ameaças de aeronaves não tripuladas em toda a área de atuação", disse a empresa em comunicado.

A fase inicial terá como foco ampliar a capacidade de alerta antecipado e fornecer informações para decisões rápidas de segurança e operação, segundo a empresa.

A companhia ainda informou que a arquitetura também foi desenhada para possibilitar, no futuro, a integração da tecnologia interceptora Guardian, da própria Powerus, abrindo caminho para ampliar as capacidades anti-drones conforme "a evolução do risco e das exigências em campo".



A Powerus afirmou que o contrato reflete a crescente demanda global por tecnologia americana para proteger ativos energéticos em ambientes complexos.

"Este contrato comercial reflete a direção para a qual acreditamos que o mercado anti-drones está caminhando, rumo à proteção integrada e em rede de infraestrutura crítica de petróleo e gás", disse Brett Velicovich, cofundador e presidente da Powerus.

Veja também