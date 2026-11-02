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ACORDO

Empresa estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos anuncia aliança com a OpenAI

Acordo foi revelado durante uma conferência da indústria petrolífera que teve a participação do CEO da empresa criadora do ChatGPT

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A empresa estatal de petróleo emiradense ADNOC anunciou acordo com a OpenAIA empresa estatal de petróleo emiradense ADNOC anunciou acordo com a OpenAI - Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP

A empresa estatal de petróleo emiradense ADNOC anunciou nesta segunda-feira (2), em Abu Dhabi, uma aliança com o grupo americano de inteligência artificial OpenAI, apresentada como a primeira do tipo no mundo no setor de energia.

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O acordo foi revelado durante uma conferência da indústria petrolífera que teve a participação do CEO da empresa criadora do ChatGPT, Sam Altman.

A parceria transformará a ADNOC na "primeira empresa de energia do mundo a implementar o OpenAI Frontier", uma plataforma voltada para o setor corporativo, declarou o CEO e ministro emiradense da Indústria, Sultan Ahmed Al Jaber.

Os detalhes financeiros não foram divulgados.

Segundo o comunicado da ADNOC, os modelos da OpenAI integrarão décadas de dados sobre campos, reservas e instalações de energia, além de considerações comerciais e de custos, para "otimizar" os planos de desenvolvimento da empresa.

"Os agentes de IA interconectados devem prever de forma contínua a oferta, a demanda, os preços e as margens do petróleo bruto, antecipar seus impactos antes que ocorram e avaliar as repercussões comerciais e operacionais de cada decisão", explica a nota.

Os Emirados Árabes Unidos são um dos principais atores em IA no Oriente Médio e aspiram virar uma potência mundial no setor.

 

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