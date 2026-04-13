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Crime Empresa francesa de cimento Lafarge é declarada culpada de financiamento do terrorismo na Síria Grupo distribuiu uma "parceria comercial com o Estado Islâmico", afirmou a juíza Isabelle Prévost-Desprez

Um tribunal condenou, nesta segunda-feira (13), a empresa francesa de cimento Lafarge e oito ex-executivos acusados de financiamento do terrorismo em 2013 e 2014, por pagarem a jihadistas para manter uma fábrica em funcionamento durante a guerra na Síria.

A empresa, que foi adquirida pela suíça Holcim, optou por proteger seus interesses econômicos em uma Síria mergulhada no caos, da qual outras multinacionais já adquiridas se retiraram.

A Lafarge fez pagamentos a três organizações jihadistas, incluindo o Estado Islâmico (EI), totalizando aproximadamente 5,6 milhões de euros (32,9 milhões de reais à taxa de câmbio atual), afirmou o tribunal criminal de Paris em sua sentença.

Isso permitiu que eles "preparassem ataques terroristas", particularmente os ocorridos na França em janeiro de 2015, acrescentou a sentença.

"Essa forma de financiamento de organizações terroristas, principalmente do Estado Islâmico, foi fundamental para permitir que uma organização terrorista assumisse o controle dos recursos naturais da Síria, possibilitando o financiamento de atos terroristas tanto na região quanto no exterior, especialmente na Europa", enfatizou a juíza Isabelle Prévost-Desprez.

A empresa distribuiu uma “parceria comercial com o Estado Islâmico”, afirmou a juíza, que destacou a grande quantidade de pagamento.

Por essas ações, o ex-CEO da Lafarge, Bruno Lafont, foi condenado a seis anos de prisão, com detenção imediata. Outros sete ex-executivos da empresa de cimento receberam penas que variam de 18 meses a sete anos de prisão.

Durante o julgamento, realizado entre novembro e dezembro, a defesa tentou negar que a fábrica em Jalabiya permanecesse ativa por razões puramente financeiras, em detrimento da segurança de seus mil funcionários.

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