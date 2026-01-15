A- A+

Segurança Sistema de videomonitoramento inteligente busca transformar segurança pública em Pernambuco Teltex busca consolidar um salto de 460% na capacidade de monitoramento do estado

A empresa Teltex está prestes a operar em Pernambuco um dos sistemas de videomonitoramento mais avançados do Brasil.

A marca nacional busca promover uma tecnologia capaz de identificar automaticamente situações de risco como brigas, tumultos, placas de veículos roubados, furtados e clonados emitindo alertas em tempo real a centrais integradas.

A organização mobiliza 80 profissionais para concluir o projeto antes do Carnaval. O objetivo é consolidar um salto de 460% na capacidade de monitoramento do estado, integrando inteligência artificial às forças de segurança.

Apesar de estar em fase de implantação, o sistema já apresenta resultados. No total, são mais de 400 câmeras já instaladas, e os dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) revelam que, nos últimos três meses, a tecnologia captou 1.446 incidentes, resultando em 185 ocorrências abertas e 11 prisões em flagrante.

Os centros de controle no Recife, Caruaru e Petrolina já estão 100% operacionais.

De acordo com o diretor da Teltex, Thiago Duardes, a implantação do Sistema Estadual de Videomonitoramento Inteligente de Pernambuco representa um avanço na política de segurança pública do estado.

“Mais do que ampliar a vigilância, o projeto cria uma malha digital contínua de proteção, capaz de apoiar a prevenção, a investigação e a resposta rápida às ocorrências”, afirmou.

O diretor explica que as câmeras estão sendo instaladas em pontos estratégicos de circulação urbana, entradas e saídas de cidades, áreas comerciais e regiões sensíveis.

“Essa configuração permite a detecção precoce de comportamentos suspeitos, produção de provas técnicas, redução de crimes por efeito dissuasório e maior eficiência operacional das forças de segurança”, detalhou.

O desafio final: integração para o Carnaval

Com a proximidade da maior festa popular do estado, a Teltex tem como objetivo resolver a energização do restante dos pontos de captura. Atualmente, a empresa detém 650 postes prontos para ativação imediata, aguardando a conexão elétrica por parte da concessionária local.

Desde a primeira etapa, a empresa superou desafios estruturais precisando readequar o projeto para postes de concreto conforme solicitação da Neoenergia, mesmo já tendo a previsão em contrato de outro modelo.

Os custos foram totalmente absorvidos integralmente pela Teltex, sem impacto financeiro ao estado.

Inovação

Ainda segundo o representante da empresa, o sistema implantado pela Teltex vai além do CFTV convencional.

A ação configura-se como uma plataforma de inteligência operacional, com arquitetura preparada para análise em tempo real e evolução contínua.

Entre as vantagens da nova tecnologia de segurança estão a Inteligência Artificial embarcada para leitura automática de placas (LPR) e análise de padrões de comportamento. Também dispõe de câmeras multisensores e equipamentos PTZ de longo alcance.

Além disso, o sistema possui uma infraestrutura de comunicação segura, criptografada e redundante. Conta ainda com capacidade de integração com outros sistemas públicos e novas camadas de IA.

“Na prática, o estado passa a contar com um ambiente digital de monitoramento inteligente, que amplia significativamente sua capacidade de prevenção e resposta”, completou Thiago Duardes.

